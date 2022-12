San Francisco sta indagando su Twitter per il suo ufficio-albergo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il Dipartimento di Ispezione Edilizia di San Francisco sta indagando su Twitter dopo che l'azienda ha messo dei letti nel suo ufficio per permettere ai dipendenti di lavorare fino a tardi.

Twitter ha deciso di mettere i letti nel suo ufficio di San Francisco nel tentativo di rendere più facile per i suoi dipendenti lavorare fino a tardi. La mossa significava che i dipendenti non dovevano tornare a casa dopo il loro turno, consentendo loro di iniziare a lavorare prima dopo il risveglio. I letti sono apparsi dopo che il proprietario e amministratore delegato Elon Musk ha chiesto ai dipendenti di Twitter di lavorare più duramente che mai.

Musk ha detto ai dipendenti che devono lavorare più ore e che devono accettare un'esperienza "estremamente dura" durante la costruzione di Twitter 2.0. Il risultato è stato che alcuni dipendenti sono stati fotografati mentre lavoravano a casa dopo il turno. Il risultato è stato che alcuni dipendenti sono stati fotografati mentre dormivano sul pavimento. Poco dopo sono comparsi i letti.

Ma, come sottolinea il Dipartimento di Ispezione Edilizia, gli uffici non sono fatti per dormirci.

"Dobbiamo assicurarci che l'edificio venga utilizzato come previsto", ha dichiarato Patrick Hannan, direttore delle comunicazioni del dipartimento, in una dichiarazione riportata da Forbes, "Ci sono requisiti diversi per il codice edilizio degli edifici residenziali, compresi quelli utilizzati per soggiorni di breve durata".

I letti stessi sono costituiti da materassi queen size, e alcuni sono collocati in quella che Forbes descrive come una sala conferenze "basata su due grandi monitor di telepresenza sulla parete".

Resta da vedere se Musk o Twitter dovranno rimuovere i letti o ottenere un ulteriore permesso. Ma è un altro esempio di come Twitter passi da un problema all'altro, come è successo da quando Musk ha preso il controllo di Twitter dopo un'acquisizione da 44 miliardi di dollari alla fine di ottobre.

Scritto da Oliver Haslam.