Elon Musk ha trasformato il quartier generale di Twitter in un hotel per lavoratori in esubero

(Pocket-lint) - L'amministratore delegato e proprietario di Twitter, Elon Musk, avrebbe riempito l'ufficio di San Francisco di letti per permettere ai suoi dipendenti oberati di lavoro di dormire da lui.

La proprietà di Twitter da parte di Musk è stata finora un po' travagliata, con rivelazioni su rivelazioni che spuntano quasi ogni giorno dopo l'acquisizione da 44 miliardi di dollari. Il social network ha perso metà del suo personale dopo un'ondata di licenziamenti, solo che Musk ha dovuto riassumere alcuni di loro e iniziare a fare assunzioni per sostituirne altri. Ha detto ai dipendenti che avrebbero dovuto lavorare a lungo per rinnovare Twitter a sua immagine e somiglianza, e ora ha dato loro un posto dove dormire quando hanno finito.

Secondo un rapporto di Forbes, i dipendenti tornati in ufficio dopo il fine settimana hanno trovato stanze piene di letti "con materassi sfatti, tende scialbe e monitor giganti per la telepresenza in sala conferenze". Se questo suona triste, è comunque meglio dei sacchi a pelo che alcuni dipendenti avrebbero usato dopo aver lavorato fino a tardi.

Una fonte ha dichiarato a Forbes che, sebbene non sia stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale da parte di Twitter, si presume che i letti siano stati installati per coloro che scelgono di pernottare in ufficio come parte del nuovo approccio "duro" di Musk alla ricostruzione del social network.

"Le persone fanno già le ore piccole, quindi in un certo senso ha senso", ha riferito una fonte a Forbes. Il rapporto afferma che è stata fornita una foto che mostra "una moquette arancione brillante, un comodino in legno e quello che sembra essere un letto matrimoniale, completo di una lampada da tavolo e due poltrone da ufficio che implorano una collaborazione conviviale sul posto di lavoro".

Sembra accogliente.

Scritto da Oliver Haslam.