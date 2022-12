Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il tumultuoso periodo trascorso da Elon Musk alla guida di Twitter ha subito un'altra piccola svolta quando il nuovo CEO ha rivelato di aver visitato la sede californiana di Apple per incontrare Tim Cook.

Ha detto che hanno fatto un giro della sede centrale di Apple e che Cook ha chiarito per la cronaca che Apple non ha mai preso in considerazione la possibilità di rimuovere Twitter dall'App Store.

Questa è stata di fatto una smentita alla versione dello stesso Musk, che all'inizio della settimana aveva affermato che Apple considerava la possibilità di rimuovere Twitter dall'App Store come una minaccia.

Una bella conversazione. Tra le altre cose, abbiamo risolto il malinteso sulla potenziale rimozione di Twitter dall'App Store. Tim è stato chiaro: Apple non ha mai preso in considerazione l'idea di farlo " - Elon Musk (@elonmusk) 30 novembre 2022

È stato ampiamente riferito che Musk non è entusiasta del taglio che Apple applica da tempo alle transazioni effettuate dalle app dell'App Store, pari al 30%.

Non è ancora chiaro se la questione sia stata completamente risolta o meno, ma sembra che ora ci sia un po' più di dialogo tra i vertici di queste grandi aziende.

Parte dell'aria di lamentela generale di Musk al momento ruota attorno alla marea di inserzionisti che hanno abbandonato o sospeso l'uso di Twitter dopo la sua acquisizione, in seguito al ritorno sulla piattaforma di personalità controverse ed estreme.

Resta da vedere se questo incontro avrà un qualche ruolo nel far evolvere la situazione.

