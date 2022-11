Twitter abbandona le sue regole di disinformazione COVID-19, quale sarà il prossimo passo?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Twitter ha silenziosamente smesso di applicare la propria politica di disinformazione COVID-19, aprendo potenzialmente la porta a tweet dannosi sulla pandemia.

Twitter non ha annunciato ufficialmente il cambiamento di posizione, ma un documento di politica aggiornato sul suo sito web ha confermato che "a partire dal 23 novembre 2022, Twitter non applica più la politica sulle informazioni fuorvianti COVID-19".

Questo commento appare sotto un'altra riga di testo che suggerisce che Twitter è consapevole della natura potenzialmente distruttiva della disinformazione. "Mentre la comunità globale affronta insieme la pandemia COVID-19, Twitter aiuta le persone a trovare informazioni affidabili, a connettersi con gli altri e a seguire ciò che sta accadendo in tempo reale", si legge nel test.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Twitter e i social network come esso sono stati una fonte di pericolosa disinformazione sulla pandemia COVID-19 da quando è iniziata alla fine del 2019. Dalle affermazioni su come e dove è iniziata la pandemia fino ai suggerimenti sulla pericolosità dei vaccini e sulla possibilità che i farmaci per cavalli possano curare il virus, le informazioni false erano diffuse. Politiche come quella che Twitter non segue più sono state applicate da diverse aziende nel tentativo di garantire che tali informazioni false non potessero diffondersi così facilmente.

L'inversione della politica di disinformazione di Twitter arriva mentre l'azienda continua a ripristinare gli account vietati per volere del proprietario/amministratore delegato Elon Musk e dei suoi follower. Senza alcuna indicazione su quali account siano stati reintegrati, né sul motivo per cui sono stati banditi, è possibile che la disinformazione di COVID-19 torni in auge su un social network ancora provato dal fallimento del lancio di Twitter Blue e della verifica a pagamento di Musk.

Con Twitter Blue destinato ad avere un altro tentativo di lancio in futuro, quale sarà il prossimo passo per il social network assediato? La nuova faida di Musk con Twitter potrebbe vedere l'applicazione cacciata dall'App Store, mentre lui sostiene che le iscrizioni sono ai massimi storici.

Scritto da Oliver Haslam.