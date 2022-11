Apple ha minacciato di cacciare Twitter dal suo App Store, afferma Elon Musk

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Elon Musk, CEO e proprietario di Twitter, ha dichiarato che Apple ha minacciato di cacciare l'applicazione del social network dall'App Store, aggiungendo di non voler dire il perché.

L'affermazione di Musk fa parte di un più ampio attacco ad Apple tramite tweet, il primo dei quali afferma che Apple "ha per lo più smesso di fare pubblicità su Twitter". Ha poi suggerito che Apple odia la libertà di parola, anche se non è chiaro come abbia fatto a collegare le due cose. Apple non è l'unica azienda a ritirare la pubblicità da Twitter dopo l'acquisizione da 44 miliardi di dollari da parte di Musk, e molti sono preoccupati per i tipi di tweet con cui i loro marchi potrebbero essere allineati.

Apple ha per lo più smesso di fare pubblicità su Twitter. Odiano la libertà di parola in America? - Elon Musk (@elonmusk) 28 novembre 2022

Musk ha poi affermato, tramite un meme in un tweet ora cancellato, che avrebbe "fatto la guerra" ad Apple per la sua quota del 30% dei ricavi dell'App Store - probabilmente in riferimento al fallito rilancio di Twitter Blue e al denaro che Apple avrebbe preso da ogni transazione.

Quando ha detto che Apple ha minacciato di rimuovere Twitter dall'App Store, Musk ha affermato che Apple non ha detto perché. Tuttavia, alcuni rapporti hanno già evidenziato le preoccupazioni per i contenuti che appaiono su Twitter dopo l'acquisizione di Musk e per le sue decisioni politiche relative agli account vietati.

Anche Apple ha minacciato di ritirare Twitter dal suo App Store, ma non ci ha detto perché - Elon Musk (@elonmusk) 28 novembre 2022

Sebbene sembri improbabile che Twitter possa essere cacciato dall'App Store, Musk farebbe bene a ricordare che una volta lo pensavamo anche di Fortnite. Il gioco è scomparso dall'App Store da due anni, in seguito ai tentativi di Epic di costringere Apple a eliminare il taglio del 30% sugli acquisti in-app.

