Come scaricare i vostri tweet: Accedi al tuo archivio Twitter

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se volete ottenere una copia dei vostri dati di Twitter, sotto forma di tutti i vostri tweet, per salvare alcuni ricordi preziosi o semplicemente per sapere di averli nel caso in cui il servizio di social media cessi di esistere, esiste una procedura.

Richiede alcuni passaggi e non è il più rapido, ma vi permetterà di scaricare un file con tutti i vostri Tweet. Ecco come fare.

Come scaricare tutti i vostri Tweet

I passaggi da seguire sono numerosi e li abbiamo illustrati di seguito.

Potete trovare una guida alla procedura anche sul sito di Twitter, qui.

Per prima cosa, accedete al menu delle impostazioni della vostra app o pagina Twitter Andate su "Il tuo account" e selezionate "Scarica un archivio dei tuoi dati". Inserite la vostra password e confermatela, quindi scegliete se volete ricevere un codice di verifica via e-mail o SMS. Quando arriva, inserite il codice di verifica ricevuto e proseguite. A questo punto, viene visualizzata l'opzione "Richiedi l'archivio". Ora bisogna attendere fino a 24 ore per ricevere un'e-mail o una notifica che l'archivio è pronto. Una volta ricevuto l'avviso, tornare alla stessa parte del menu delle impostazioni e premere "Scarica dati". Attendere il completamento del download e decomprimere il file .zip per accedere ai dati.

Ecco fatto! Per molti versi si tratta di un processo semplice, ma potrebbe richiedere un po' di tempo per essere completato se si è un prolifico Tweeter da molti anni.

Scritto da Max Freeman-Mills.