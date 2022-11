Elon Musk sta sistemando quelle lunghissime discussioni su Twitter

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Elon Musk, CEO e proprietario di Twitter, ha dichiarato che sta lavorando a un modo per rendere più facile scrivere e leggere contenuti lunghi sul social network.

Si spera che questa mossa ponga fine alle tempeste di tweet sempre più lunghe, poiché le persone cercano di trovare il modo di pubblicare contenuti più lunghi su Twitter nonostante il limite di 280 caratteri. Sebbene sia un enorme miglioramento rispetto al limite originale di 140 caratteri, a volte i tweet sono ancora troppo restrittivi e le persone spesso ricorrono a pubblicare un tweet dopo l'altro, creando grandi discussioni.

A seguito di un thread particolarmente grave di 82 tweet, a Musk è stato chiesto se fosse in grado di risolvere il problema della lettura e della scrittura di contenuti lunghi su Twitter. Musk ha confermato che "ci sta lavorando stasera", anche se non è chiaro cosa intenda offrire come soluzione. Separatamente ha twittato che "la possibilità di fare tweet lunghi [è] in arrivo".

Twitter sta lavorando per far sì che Tweet composer si espanda automaticamente in un thread quando il conteggio dei caratteri si avvicina al limite dei 280 caratteri https://t.co/nigChFZ2Yn- Jane Manchun Wong (@wongmjane) 17 novembre 2022

L'ingegnere e osservatore di Twitter Jane Manchun Wong ritiene che Musk e Twitter stiano lavorando a un nuovo compositore di tweet che "si espanderebbe automaticamente in un thread" quando necessario, anche se non è immediatamente chiaro come questo risolva il problema dei thread enormi.

Se Twitter apporta modifiche ai contenuti di lunga durata, è possibile che ciò significhi un'altra funzione che si nasconde dietro il paywall di Twitter Blue. Sembra anche improbabile che le applicazioni di terze parti possano gestire il cambiamento con grazia, soprattutto se i team API di Twitter sono stati colpiti dai recenti licenziamenti.

Scritto da Oliver Haslam.