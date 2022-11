Twitter potrebbe criptare end-to-end i messaggi diretti in futuro

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo quanto riferito, Twitter starebbe lavorando per portare la crittografia end-to-end nei messaggi diretti del social network, come sembra confermare l'amministratore delegato Elon Musk.

In precedenzaTwitter aveva lavorato a quelle che chiamava conversazioni segrete, ma aveva abbandonato lo sviluppo prima che la funzione vedesse la luce. Ora, il ricercatore Jane Manchun Wong afferma che il codice di Twitter per Android sembra suggerire che il lavoro è di nuovo in corso e che i messaggi diretti crittografati sono in fase di test.

In seguito al tweet, Musk ha risposto con un'emoji ammiccante che sembra suggerire che Twitter stia effettivamente lavorando a una funzione che lo renderebbe un'opzione valida per chi vuole inviare e ricevere messaggi in modo sicuro. Applicazioni come WhatsApp e Signal offrono già la crittografia end-to-end, mentre iMessage di Apple ha una storia complicata in questo senso.

- Elon Musk (@elonmusk) 16 novembre 2022

Apple afferma che gli iMessage non sono crittografati quando i backup di iCloud sono abilitati, il che significa che Twitter potrebbe presto essere un metodo di comunicazione più sicuro della funzione integrata in ogni iPhone del pianeta.

Non esiste una tempistica per il lancio dei messaggi diretti crittografati di Twitter, ma Musk ha già suggerito di richiedere a Twitter un'iterazione rapida. È possibile che Musk metta la messaggistica sicura dietro il paywall di Twitter Blue, mentre il supporto nelle app di terze parti potrebbe essere limitato per spingere le persone a utilizzare le app e il sito web ufficiali di Twitter.

Musk ha recentemente confermato che Twitter Blue sarà rilanciato il 29 novembre, dopo il disastroso lancio avvenuto all'inizio del mese, che ha visto aziende ed enti ufficiali impersonati da persone che hanno pagato per ottenere il segno di spunta blu.

Scritto da Oliver Haslam.