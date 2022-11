Il prossimo rilancio di Twitter Blue di Elon Musk è previsto per il 29 novembre

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Elon Musk ha annunciato che il 29 novembre Twitter rilancerà il suo fallimentare servizio di abbonamento Twitter Blue con una nuova regola di denominazione.

Musk ha dichiarato che Twitter Blue sarà rilanciato tra poco meno di due settimane nel tentativo di "assicurarsi che sia solido come una roccia". Il precedente tentativo di Musk di lanciare il suo rinnovato Twitter Blue è sfociato in una farsa, con account che si sono spacciati per marchi e hanno causato il caos. I nuovi account con il segno di spunta verificato sono stati in grado di far credere alla gente che si trattava di un vero affare, cosa che continua a far riflettere gli inserzionisti della piattaforma.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Musk non ha detto quali modifiche specifiche lui e Twitter apporteranno a Twitter Blue, ma ha lasciato intendere che l'azienda è intenzionata a garantire che non si ripeta il problema. Musk afferma che "la modifica del nome verificato causerà la perdita del segno di spunta finché il nome non sarà confermato da Twitter".

Questa formulazione è degna di nota perché fa sembrare che Twitter cercherà di confermare che le persone verificate siano chi dicono di essere, rendendola simile al sistema precedente che prevedeva che gli account verificati fossero chi dicevano di essere. Il rilancio fallito significava che chiunque poteva pagare per Twitter Blue e ottenere il segno di spunta, verificato o meno.

È la settimana del PC Gaming in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 10 Maggio 2022 La PC Gaming Week in associazione con Nvidia GeForce RTX è in corso tutta questa settimana su Pocket-lint.

Con la nuova versione, la modifica del nome verificato causerà la perdita del segno di spunta fino a quando il nome non sarà confermato da Twitter per soddisfare i Termini di servizio - Elon Musk (@elonmusk) 15 novembre 2022

Se stiamo leggendo male e non ci sarà alcuna verifica dei nomi utente durante l'iscrizione a Twitter Blue, non cambia davvero nulla. Le persone potrebbero semplicemente cambiare il proprio nome prima di iscriversi a Twitter Blue, ottenendo così il segno di spunta e il nome falso necessari per creare scompiglio.

Scritto da Oliver Haslam.