(Pocket-lint) - I marchi Android che twittano sui loro prodotti mentre usano gli iPhone sono stati a lungo una fonte di divertimento, ma ora stanno scomparendo e siamo tristi.

È una storia (quasi) vecchia come il mondo. Un marchio Android o uno dei suoi "ambasciatori del marchio" twitta qualcosa su un nuovo telefono, solo che tutti si accorgono che è stato inviato utilizzando un iPhone della concorrenza. Celebrità come Gal Gadot sono state colpite dal fatto che Twitter mostra da quale dispositivo è stato inviato un tweet, e anche Google e Samsung hanno twittato da un iPhone. Ma, come per molte altre cose di Twitter da quando Elon Musk ne ha preso il controllo, il divertimento sta per finire.

Musk ha annunciato lunedì che la fonte di un tweet sarà presto eliminata per sempre, lasciando le persone senza modo di sapere se hanno usato un iPhone, un telefono Android, il web o un'applicazione di terze parti per inviare i loro tweet. In precedenza Twitter aveva dichiarato che le etichette di origine servivano ad "aiutarvi a capire meglio come è stato pubblicato un tweet". Ma Musk sostiene che si tratta di uno "spreco di spazio sullo schermo e di calcolo", per cui è destinato al macero.

Celebrità di tutto il mondo, gioite.

Gal Gadot con la pubblicità di Huawei... twittata da un iPhone. Niceeeee pic.twitter.com/aEKJVwoyBL- Marques Brownlee (@MKBHD) 24 aprile 2018

Non sappiamo ancora quando Musk farà sparire le etichette - al momento in cui scriviamo erano ancora presenti - ma sarà la fine di un'era quando lo farà. Tuttavia, non immaginiamo che molte agenzie pubblicitarie verseranno troppe lacrime quando ciò accadrà.

