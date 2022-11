I segni di spunta verificati di Twitter per tutti, tranne che per gli utenti Android

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Twitter ha rinnovato il modo in cui funziona la verifica e chiunque può ottenere un segno di spunta blu in questo momento, a patto che non stia usando un telefono Android.

Le novità di Twitter sono state così tante che è facile non averne colte alcune. Tutto quello che dovete sapere per leggere questo articolo è che ora potete ottenere un segno di spunta blu pagando per Twitter Blue. È tutto ciò che serve e potete acquistare Twitter Blue tramite un acquisto in-app utilizzando l'app Twitter sul vostro iPhone. Ma questo è tutto. È l'unica opzione disponibile.

Avete letto bene. Al momento non c'è modo di ottenere un segno di spunta blu per il vostro account (parodia) di Elon Musk su Twitter, a meno che non abbiate un iPhone o un iPad su cui farlo. Twitter afferma che sta pianificando di portare presto il supporto per il nuovo flusso di lavoro di iscrizione a Twitter Blue sul web e, caspita, su Android. Ma "per ora" è un affare solo per iOS.

"A partire dal 9 novembre 2022 non sarà possibile effettuare nuove iscrizioni su Android o sul web finché il nuovo Twitter Blue da 7,99 dollari al mese non sarà disponibile su queste piattaforme", conferma Twitter. Nessuno sembra sapere quando ciò avverrà. Se proprio volete, potete leggere tutto in un nuovo documento del Centro assistenza di Twitter, ma è deprimente.

A meno che non si utilizzi un iPhone o un iPad. In tal caso, Twitter è deprimente per una serie di altri motivi.

Scritto da Oliver Haslam.