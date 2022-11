Il Twitter di Elon Musk potrebbe essere a pagamento per tutti, prima o poi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il proprietario di Twitter, Elon Musk, avrebbe discusso di mettere il social network dietro un muro a pagamento e in futuro potrebbe ancora accadere.

Da quando Musk ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari il mese scorso, l'azienda ha lanciato diverse idee per fare soldi. L'ultima è un Twitter Blue rinnovato che include la verifica, meno annunci e altro ancora, anche se ora è stato rimandato a dopo le elezioni di midterm negli Stati Uniti. Ma questa non è l'unica idea di Musk su come fare soldi con gli utenti di Twitter.

Secondo un nuovo rapporto, Musk e il consigliere David Sacks hanno già discusso su cosa potrebbe accadere in seguito, e l'idea di mettere l'intero social network dietro un muro a pagamento non è da escludere. Il piano prevede che tutti possano accedere gratuitamente a Twitter per un periodo limitato di tempo ogni mese, mentre chi vuole andare oltre pagherà una tariffa per continuare ad accedervi.

Non è chiaro quanto Twitter farebbe pagare per andare dietro al paywall o se si limiterebbe a riproporre Twitter Blue, ma non sembra che il cambiamento avverrà nell'immediato. Come nota The Verge, ciò che resta del team di Twitter - circa 3.700 persone sono state licenziate la scorsa settimana - è già al lavoro per far decollare i progetti di Musk.

Questo non significa però che Musk e Sacks non rivedranno l'idea di far pagare Twitter in futuro. Alcune persone stanno già iniziando a cancellare i loro account Twitter dopo l'arrivo di Musk, ma il potenziale paywall potrebbe contribuire ad accelerare questo processo.

Scritto da Oliver Haslam.