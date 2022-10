Elon Musk ha trovato Vine durante un'immersione nei cassonetti e vuole farlo rinascere

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Elon Musk continua a dare una scossa a Twitter, questa volta incaricando gli ingegneri di studiare la possibilità di riportare in vita Vine entro la fine dell'anno.

Vine è stato uno dei primi servizi di video in loop, ma Twitter lo ha soppresso nel 2016. Ora, il nuovo proprietario di Twitter Elon Musk avrebbe chiesto agli ingegneri di esaminare il vecchio codice di Vine e di capire cosa sarebbe necessario per farlo tornare in funzione.

Axios cita diverse fonti che affermano che Vine potrebbe essere pronto entro la fine dell'anno, ma una fonte ha fatto notare che l'app "ha bisogno di molto lavoro" prima di essere pronta per essere utilizzata. Lo stesso rapporto osserva che Musk stava già discutendo di Vine prima che l'acquisizione di Twitter fosse completata, il che suggerisce che potrebbe trattarsi di qualcosa di più di una reazione impulsiva al fatto che gli sia stato ricordato che il servizio video è mai esistito.

Ma per quanto Musk e i fan di Vine possano desiderare il suo ritorno, il panorama dei video di breve durata è molto diverso da quello del 2016. TikTok la fa da padrone, mentre YouTube Shorts e Snapchat fanno parte della lista dei principali concorrenti di Vine.

Musk, tuttavia, sembra essere pronto alla battaglia. Quando il creatore di YouTube MrBeast ha discusso del ritorno di Vine su Twitter, Musk ha risposto chiedendo cosa ci vorrebbe per rendere il servizio "migliore di TikTok".

Questo non è l'unico cambiamento che Musk sta apportando a Twitter, nell'ipotesi di un ritorno di Vine. Secondo un altro rapporto, Musk vorrebbe far pagare agli utenti verificati circa 20 dollari al mese per questo privilegio.

Oliver Haslam.