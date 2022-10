Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'imprenditore miliardario Elon Musk, proprietario di Tesla, SpaceX e ora di Twitter, ha detto ai dipendenti di Twitter che entro una settimana dovranno bloccare i badge verificati dietro un paywall.

Secondo The Verge e Platformer, Musk vuole che gli utenti di Twitter si abbonino a Twitter Blue per mantenere i loro segni di spunta blu. Attualmente, il servizio da 4,99 dollari al mese offre agli utenti di Twitter funzionalità aggiuntive. Presto costerà 19,99 dollari al mese e consentirà di verificare gli utenti. Gli utenti già verificati avranno 90 giorni di tempo per abbonarsi o perderanno la loro verifica.

Domenica Musk avrebbe comunicato ai dipendenti che avevano tempo fino al 7 novembre per lanciare la funzione. In caso contrario, saranno licenziati. Musk non ha confermato pubblicamente questo ordine. Ma domenica ha twittato: "L'intero processo di verifica è in fase di revisione". Ciò suggerisce che le ultime notizie sono vere e che gli utenti verificati dovranno presto pagare.

L'intero processo di verifica è in fase di revisione in questo momento- Elon Musk (@elonmusk) 30 ottobre 2022

Dopo tre giorni da "Chief Twit", Musk ha licenziato l'amministratore delegato di Twitter e si appresta a revocare i divieti a vita e a licenziare il 75% del personale. Ogni giorno arriva una nuova notizia su ciò che il proprietario di Twitter ha pianificato per il sito di social media. E lo stesso Musk si è tenuto al centro dell'attenzione, con trovate come quella di portare un lavandino nella sede di Twitter per far sì che la vendita "affondi" in tutti i sensi.

Pocket-lint vi racconterà i momenti salienti della saga, in particolare le notizie che potrebbero avere un maggiore impatto su di voi. In questo caso, pagare per un segno di spunta è un grande cambiamento.

