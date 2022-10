Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il 28 ottobre Elon Musk dovrebbe completare l'acquisizione di Twitter per 44 miliardi di dollari, mettendolo a capo di uno dei social network più popolari al mondo. Ha cambiato la sua biografia di Twitter in"Chief Twit" e sta iniziando a prendere ufficialmente il controllo dell'azienda - e ha persino portato un lavandino nella sede centrale per far sì che questo "affondi" per tutti.

Entrando nel quartier generale di Twitter - lasciate che vi entri dentro! pic.twitter.com/D68z4K2wq7- Elon Musk (@elonmusk) 26 ottobre 2022

Secondo il Wall Street Journal e il Washington Post, prendendo le redini della società ha licenziato l'amministratore delegato Parag Agrawal, il direttore finanziario Ned Segal e altri dirigenti di alto livello come il responsabile delle politiche aziendali, Vijaya Gadde, e il consigliere generale Sean Edgett. Il New York Times ha riferito che "almeno un" dirigente è stato scortato dall'ufficio di Twitter il 27 ottobre. Musk aveva criticato pubblicamente la leadership di Twitter e Agrawal.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

L'imprenditore miliardario si era offerto per la prima volta di acquistare Twitter in aprile, prima di mettere l'acquisizione "in sospeso" settimane dopo. Musk ha rifiutato di fare una due diligence prima della sua offerta ed era preoccupato per il numero di bot e account falsi sul social network. Twitter ha suggerito che Musk stesse cercando di uscire dall'accordo.

Musk si è recato presso la sede di Twitter per incontrare i dipendenti e, secondo quanto riportato da Bloomberg, ha portato con sé gli ingegneri di Tesla per "valutare" il codice di Twitter.

Musk vuole eliminare le regole di moderazione di Twitter e ha dichiarato di non essere a favore di divieti permanenti. Vuole anche rendere"open source" l'algoritmo di Twitter, in modo che gli utenti possano capire meglio il sito. Ma ha anche rassicurato gli inserzionisti che non vuole che il social network diventi un "inferno libero, dove si può dire qualsiasi cosa senza alcuna conseguenza". Ha anche detto che Twitter dovrebbe essere la "piattaforma pubblicitaria più rispettata al mondo" e ha discusso di trasformarlo in un'app simile a WeChat o in una "app per tutto".

Musk probabilmente licenzierà molti dipendenti - fino al 75% - mentre esegue questi drastici cambiamenti all'interno dell'azienda e della piattaforma.

Aggiornamento: Bloomberg ha riportato nella prima mattinata del 28 ottobre che Musk intende diventare amministratore delegato di Twitter, sostituendo Agrawal. A lungo termine potrebbe anche abbandonare il ruolo. Il rapporto afferma anche che Musk intende "invertire i divieti di vita", il che significa che Donald J. Trump potrebbe tornare sul sito prima delle elezioni presidenziali statunitensi del 2024.

Scritto da Maggie Tillman.