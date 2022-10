Elon Musk vuole licenziare il 75 per cento della forza lavoro di Twitter

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Elon Musk avrebbe intenzione di licenziare il 75% dei 7.500 dipendenti di Twitter se la sua proposta di acquisizione da 44 miliardi di dollari sarà completata - e alcuni potrebbero andarsene anche se non lo sarà.

L'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk è di nuovo in corso e, anche se questa potrebbe essere una buona notizia per gli azionisti, non sembra essere musica per le orecchie di coloro che lavorano effettivamente nell'azienda. Infatti, secondo un nuovo rapporto del Washington Post, Musk avrebbe detto ai potenziali investitori che intende tagliare quasi il 75% della forza lavoro dell'azienda.

Se l'acquisizione verrà completata e Musk porterà a termine la sua minaccia, Twitter vedrà il suo numero di dipendenti ridursi da circa 7.500 a soli 2.000.

Ma mentre i dipendenti possono trarre conforto dal fatto che l'acquisizione è ben lungi dall'essere completata - e Musk è più che in grado di mettere di nuovo in subbuglio l'azienda - il rapporto suggerisce che i tagli sono previsti anche se non è lui al volante.

Il Washington Post riporta che l'attuale team di gestione di Twitter ha già pianificato di tagliare l'attuale organico dell'azienda di circa 800 milioni di dollari entro la fine del 2023, il che significa che circa il 25% dell'attuale forza lavoro sarà lasciato alla ricerca di un nuovo lavoro.

Anche se non sono disponibili informazioni sui team più colpiti, si prevede che un numero così elevato di persone che lasciano l'azienda avrà un impatto sugli utenti. Edwin Chen, un ex dipendente di Twitter responsabile delle metriche di spam e salute dell'azienda, ha dichiarato al Washington Post che tali ingenti perdite potrebbero causare interruzioni del sistema. Secondo l'autore, coloro che sono ancora in azienda potrebbero non avere le conoscenze necessarie per risolvere i problemi.

Secondo quanto riferito da un avvocato di Twitter, il 20 ottobre è stata inviata una nota ai dipendenti per dire che non si era a conoscenza dei piani di Musk in caso di acquisizione.

Scritto da Oliver Haslam.