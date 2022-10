Twitter potrebbe essere sul punto di rovinare la cosa migliore degli hashtag

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Twitter sta lavorando a un nuovo tipo di hashtag che non è cliccabile, cambiando per la prima volta il funzionamento della funzione.

Gli hashtag sono da tempo parte integrante del funzionamento di Twitter, in quanto consentono alle persone di fare clic su di essi o di toccarli per vedere tutti i tweet che includono lo stesso tag. Ma le cose potrebbero cambiare: il ricercatore Jane Manchun Wong ha scoperto che Twitter sta "lavorando a un esperimento" per far sì che gli hashtag si comportino come qualsiasi altro testo, rendendoli non cliccabili.

Twitter sta lavorando a un esperimento per cui gli #hashtag non saranno più link cliccabili



(a meno che il tweet non contenga hashtag brandizzati come #OneTeam e #Periscope, che i brand pagano per aggiungere un'icona accanto agli hashtag per un certo periodo di tempo per promuovere qualcosa)



Non so a cosa serva... pic.twitter.com/DdcYyDVaNM- Jane Manchun Wong (@wongmjane) 10 ottobre 2022

Le ragioni per cui Twitter potrebbe lavorare a questo cambiamento non sono chiare, ma potrebbe esserci un indizio in un'altra scoperta fatta dallo stesso ricercatore. Secondo loro, i tweet che includono hashtag brandizzati rimarrebbero cliccabili, aprendo forse la porta a Twitter per monetizzarli in un modo che attualmente non esiste.

Purtroppo, questo potrebbe cambiare il modo in cui molte persone usano Twitter per trovare discussioni su un particolare argomento o evento. Questo è sicuramente un aspetto su cui Twitter sta riflettendo mentre conduce questo cosiddetto esperimento. Con l'imminente vendita all'amministratore delegato di Tesla Elon Musk, è possibile che in futuro Twitter cerchi di fare soldi ovunque sia possibile.

