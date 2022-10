Gli utenti di Twitter possono ora utilizzare GIF, immagini e video nello stesso tweet

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - È stata una settimana intensa per Twitter: abbiamo visto la piattaforma iniziare a sperimentare il pulsante di modifica e sembra che anche Elon Musk stia procedendo con la sua acquisizione.

Ma non è tutto: gli utenti di Twitter di tutto il mondo potranno ora combinare immagini, video e GIF in un unico post.

Inoltre, non si tratta di una funzione riservata agli abbonati premium di Twitter Blue, ma tutti possono utilizzarla.

In precedenza, i tweet potevano contenere un singolo video o animazione GIF o più immagini. Ora, un singolo tweet può contenere tutte e tre le cose.

whoa, funziona



ora tutti possono mescolare GIF, video e immagini in un Tweet, disponibile su iOS e Android pic.twitter.com/LVVolAQPZi- Twitter (@Twitter) 5 ottobre 2022

Twitter ha dichiarato in un post sul blog: "Siamo sempre alla ricerca di modi nuovi ed entusiasmanti per aiutare i creatori a condividere di più e a farsi vedere. Mescolare diversi tipi di contenuti visivi in un unico Tweet permette ai creatori di esprimersi oltre i 280 caratteri e offre loro più modi per raccontare la loro storia".

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

La nuova funzione è disponibile nelle app di Twitter per iOS e Android, ma non è stato ancora menzionato il supporto per desktop o terze parti.

Migliori applicazioni per iPhone 2022: la guida definitiva Di Maggie Tillman · 30 aprile 2022 Queste sono le migliori applicazioni per iPhone in assoluto disponibili in questo momento, da quelle per la produttività a quelle per viaggiare,

Naturalmente, i nuovi tweet mixed media possono essere visualizzati su tutte le piattaforme, solo la pubblicazione è limitata all'app.

Twitter ha anche lavorato duramente per implementare un nuovo modo di guardare video verticali a schermo intero sulla piattaforma, ma per ora è limitato agli utenti iOS in lingua inglese.

Scritto da Luke Baker.