Elon Musk è tornato a comprare Twitter, e ha annunciato l'applicazione X

(Pocket-lint) - Dopo aver affermato che la piattaforma sta mentendo sul numero di bot che compongono la sua base di utenti, e dopo mesi di lotte per la risoluzione dell'accordo, sembra che alla fine tutto vada avanti.

Lunedì Elon Musk ha presentato una lettera alla SEC in cui confermava l'intenzione di procedere con i termini inizialmente concordati.

Ciò è avvenuto pochi giorni prima che Musk dovesse comparire in tribunale, in una causa volta a respingere l'accordo.

La notizia segue anche la fuga di notizie sui messaggi di Musk tra i suoi collaboratori, tra cui l'ex amministratore delegato di Twitter, Jack Dorsey.

Questi messaggi hanno portato alla luce molte delle opinioni di Musk precedentemente non ascoltate, come il suo disprezzo per il servizio di abbonamento Twitter Blue.

Musk sembra avere obiettivi ambiziosi per la piattaforma e anche per una nuova app, se il suo recente tweet è un esempio.

L' acquisto di Twitter è un acceleratore per la creazione di X, l'app per tutto - Elon Musk (@elonmusk) 4 ottobre 2022

Non c'è molto da fare solo con questo tweet, ma Musk ha già parlato in passato di rendere Twitter più utile e non ha lesinato la sua ammirazione per piattaforme come WeChat.

Il nome "X" è stato usato per la società di servizi finanziari di Musk, fondata nel 1999 e che dopo una fusione è diventata PayPal.

"Ho una visione più ampia di quello che pensavo potesse essere X.com, o X Corporation, ai tempi", ha detto Musk in occasione di un incontro con gli azionisti ad agosto.

"Penso che Twitter contribuirebbe ad accelerare la cosa di tre o cinque anni", ha proseguito.

Non è chiaro cosa questo significhi per il futuro della piattaforma Twitter, ma almeno gli azionisti sono ottimisti e i prezzi sono saliti dopo la notizia.

Scritto da Luke Baker.