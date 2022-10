Il pulsante di modifica di Twitter inizia finalmente a diffondersi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La funzione forse più richiesta di tutti i tempi sta finalmente arrivando. Almeno se siete abbonati a Twitter Blue in Canada, Australia o Nuova Zelanda.

Non temete, però: l'attesissima funzione arriverà negli Stati Uniti e in altri mercati nel prossimo futuro.

Twitter ha annunciato di essere al lavoro su questa funzione già nell'aprile di quest'anno e poi, all'inizio di settembre, la piattaforma l'ha testata pubblicamente.

se vedete un Tweet modificato è perché stiamo testando il pulsante di modifica



questo sta accadendo e non avrete problemi- Twitter (@Twitter) 1 settembre 2022

Gli abbonati a Twitter Blue nelle regioni supportate possono modificare i tweet entro i primi 30 minuti dalla pubblicazione e possono effettuare modifiche fino a cinque volte in questa finestra.

Per trasparenza, viene mostrato un timestamp con la dicitura "ultima modifica" e cliccando su di esso gli utenti potranno vedere la cronologia completa delle modifiche del tweet.

Molti utenti di Twitter hanno espresso preoccupazione per il potere del pulsante di modifica, temendo che possa cambiare il modo in cui Twitter funziona come piattaforma. Il timestamp e la breve finestra di modifica sono misure adottate per mitigarne l'uso improprio.

Ci sono anche altre limitazioni. Al momento non sarà possibile modificare discussioni, risposte, retweet, tweet Super Follow, tweet appuntati o creati con app di terze parti.

La funzione è ancora in fase di test e vi si accede tramite la sezione Labs di Twitter Blue. È ragionevole pensare che, se i test avranno successo, in futuro la funzione potrebbe essere estesa a tutti gli utenti di Twitter.

