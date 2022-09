Cosa sono le cerchie di Twitter e come si usano?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - All'inizio del 2022, Twitter ha annunciato un test limitato per una nuova funzione chiamata Twitter Circle. Ora questa funzione è disponibile per tutti. Ecco tutto quello che c'è da sapere al riguardo.

Con Twitter Circle è possibile aggiungere fino a 150 persone a un "Cerchio", compresi i follower e i non follower. Poi, quando volete twittare senza condividerlo con tutti, potete accedere al menu Scegli pubblico e scegliere Twitter Circle invece di Tutti mentre scrivete il vostro tweet. La possibilità di limitare chi vede i vostri post è disponibile da tempo su altri social network, tra cui Facebook. Si tratta di una funzione di privacy. Consente ai membri della cerchia di vedere i tweet pubblicati, ma limita anche la possibilità di retweet da parte dei membri della cerchia.

I membri della cerchia possono comunque screenshottare il tweet e condividerlo altrove. Tenete quindi presente questo aspetto se volete provare Twitter Circle.

Quando avete un grande tweet destinato a un pubblico più ristretto, inviatelo al vostro Twitter Circle, ora disponibile per tutti.



Selezionate fino a 150 persone che possono visualizzare e interagire con i Tweet che inviate nel vostro Circle. Inizia dal compositore di Tweet o dal menu della barra laterale. pic.twitter.com/c4YJTJpOGQ- Twitter Support (@TwitterSupport) 30 agosto 2022

I Twitter Circle sono in fase di sviluppo almeno dall'anno scorso, ma all'epoca si chiamavano "Trusted Friends" o "Flock" e altri marchi. Ora si chiama Twitter Circle e, al momento, è possibile creare un solo Circle e solo la persona che lo crea può vedere chi ne fa parte. Se si fa parte di una cerchia, non ci si può rimuovere, ma si può comunque silenziare un tweet e una discussione, se lo si desidera.

Quando si apre il compositore di tweet, viene visualizzata l'opzione per la condivisione in una cerchia di Twitter. Dal menu a discesa nella parte superiore del compositore, selezionate Cerchio. Potete quindi scegliere chi volete che faccia parte della vostra cerchia premendo il pulsante Modifica. Le persone incluse nella cerchia vedranno un badge con la scritta: "Solo le persone della Cerchia Twitter di @[nome utente] possono vedere questo tweet" sotto il post.

Twitter ha dichiarato che i Twitter Circles possono essere utilizzati su iOS, Android e sul web. Sono disponibili a livello globale per tutti gli utenti a partire dal 31 agosto 2022.

Twitter Circle è molto simile alla funzione "amici intimi" di Instagram che consente di condividere i propri post con un gruppo limitato di persone. Su Twitter, potete aggiungere fino a 150 persone alla vostra Cerchia, anche se non vi seguono. Quando volete inviare un tweet che non volete far vedere a tutto il mondo, potete scegliere di condividerlo con la vostra cerchia.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento di Twitter Circle, consultate l'hub di supporto di Twitter.

