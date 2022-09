Pulsante di modifica di Twitter: Ecco tutto quello che c'è da sapere

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - È probabilmente la funzione più richiesta di tutta la tecnologia, ma sembra che il pulsante di modifica potrebbe finalmente arrivare su Twitter.

Ma tenetevi forte, perché non è ancora in vigore e dovrete aspettare ancora un po'. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

-

Twitter ha sorpreso gli utenti quando ha condiviso un tweet il 1° settembre 2022, avvisando le persone che avrebbero potuto vedere un tweet modificato.

se vedete un tweet modificato è perché stiamo testando il pulsante di modifica



questo sta accadendo e starete bene- Twitter (@Twitter) 1 settembre 2022

Il tweet si conclude con un messaggio ironico: "Questo sta accadendo e tu starai bene", riferendosi al fatto che il potere di modificare i tweet è stato molto discusso, con alcuni che sostengono che altera la natura di Twitter o che dà alle persone un metodo per modificare le cose che hanno detto e che in seguito ricevono attenzioni indesiderate.

Il pulsante Modifica Tweet - al momento - consentirà agli utenti di apportare modifiche a un tweet entro 30 minuti dalla sua pubblicazione originale. L'idea è quella di permettere di modificare cose come errori di battitura o errori, ma non di riscrivere la storia.

Infatti, ci sarà un timestamp e un registro delle versioni precedenti del tweet, in modo che coloro che vogliono dire qualcosa di orribile e poi cambiare la formulazione, scopriranno che la versione orribile originale è ancora lì. In questo modo si farà chiarezza e non si potrà abusare del sistema.

Twitter afferma che sarà possibile apportare diverse modifiche nell'arco di 30 minuti. È comprensibile, perché a volte si continua a sbagliare.

Twitter ha confermato in un post sul blog che sta testando internamente la modifica dei tweet. Ecco perché potreste vedere alcuni tweet con la dicitura "ultima modifica".

Twitter ha poi confermato che il servizio verrà distribuito agli utenti di Twitter Blue "nelle prossime settimane". Il servizio dovrebbe essere disponibile per gli utenti di Twitter Blue nel mese di settembre 2022.

Al momento i test vengono effettuati con il personale di Twitter, ma poi si estenderanno a un singolo Paese, con Twitter che monitorerà attentamente l'impatto che Edit Tweet ha sulla conversazione e l'utilizzo del servizio.

Non ci sono notizie sulla disponibilità generale: è possibile che rimanga una funzione a pagamento.

Twitter Blue è un servizio in abbonamento che sblocca ulteriori funzionalità di Twitter, rivolte soprattutto ai power user, tra cui la possibilità di "annullare" un tweet entro 30 secondi dalla sua pubblicazione.

Il servizio è disponibile negli Stati Uniti, in Canada, Australia e Nuova Zelanda. Costa 2,99 dollari al mese, ma con la promessa di poter modificare i tweet, potrebbe diventare molto più popolare.

Scritto da Chris Hall.