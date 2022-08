Come trovare e ascoltare i podcast su Twitter

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Twitter sta diventando un'applicazione per podcast. Nell'ambito di un nuovo test con Twitter Spaces, l'app mobile di Twitter consentirà di ascoltare i podcast completi attraverso playlist curate e basate sui propri interessi. Ecco tutto quello che c'è da sapere su questa nuova funzione dell'app, compreso come trovare e ascoltare effettivamente i podcast su Twitter.

Leggete: Cosa sono gli spazi di Twitter e come funzionano?

-

Nell'agosto del 2022, Twitter ha annunciato che la sua app mobile sta lanciando una versione ridisegnata della scheda Twitter Spaces (situata al centro della barra di navigazione in basso) che include i podcast completi.

Accumula ricompense e vantaggi su tutte le tue carte esistenti con questa Curve Mastercard Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questo brillante sistema ti farà risparmiare tempo e fatica ogni volta che paghi.

Aprite l'applicazione mobile di Twitter.

Andate alla scheda Twitter Spaces nella barra di navigazione (icona del microfono).

Cercate i vostri hub personalizzati di contenuti audio, compresi i podcast.

Innanzitutto, parliamo di Twitter Spaces: Si tratta di una funzione e di un'area all'interno dell'applicazione Twitter che consente di tenere conversazioni audio dal vivo (chiamate anche Spaces). Gli spazi sono pubblici e si può partecipare a uno di essi collegandosi a un link da un tweet o da un messaggio diretto o dalla parte superiore della propria timeline. (Gli spazi in diretta con un oratore o un conduttore che seguite appariranno evidenziati in viola nella parte superiore della vostra timeline). È anche possibile accedere alla scheda Spaces per cercare Spaces specifici da ascoltare o a cui partecipare. La scheda Twitter Spaces si trova direttamente al centro della barra di navigazione nella parte inferiore dell'applicazione. Ha l'icona di un microfono. Toccatela per aprire Twitter Spaces.

Perché gli spazi di Twitter sono importanti? Nell'agosto del 2022, Twitter ha riprogettato Spaces per aprirlo con hub personalizzati (chiamati anche Spaces hub). Questi hub sono basati sui vostri interessi e raggruppano contenuti audio di diversi argomenti (notizie, sport, ecc.), compresi i podcast più popolari di tutto il mondo. Se vedete un podcast di vostro gradimento, alzategli il pollice o abbassatelo per far sapere a Twitter se vi piace. Più lo farete, più i vostri hub saranno personalizzati.

Gli spazi live e quelli imminenti sono ancora nella scheda Spazio, solo più in basso.

I podcast "più popolari e coinvolgenti" di tutto il mondo

I podcast di Vox sono tra le novità del lancio

In un post sul blog, Twitter ha dichiarato che i suoi nuovi hub personalizzati in Twitter Spaces conterranno i podcast "più popolari e coinvolgenti". Tra i podcast che Twitter offrirà, ci si può aspettare di vedere anche quelli di Vox.

"Le nostre ricerche interne indicano che il 45% delle persone che usano Twitter negli Stati Uniti ascoltano anche podcast mensili, quindi suggeriremo automaticamente podcast interessanti per aiutare le persone a trovare e ascoltare facilmente gli argomenti di cui vogliono saperne di più. Ad esempio, se qualcuno interagisce regolarmente con i contenuti di Vox su Twitter, probabilmente vedrà un podcast di Vox in uno Spaces hub".

I podcast sono disponibili come parte di un test per alcuni utenti.

Al momento sono disponibili solo in inglese

No. La possibilità di ascoltare i podcast all'interno dell'app mobile di Twitter è solo un test in questa fase. Twitter ha dichiarato che il test sarà esteso a un gruppo casuale di utenti in tutto il mondo, inizialmente solo in inglese.

Scritto da Maggie Tillman.