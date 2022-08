Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo un recente rapporto, Twitter sta cercando di migliorare l'esperienza di Spaces, rendendo più facile trovare gli argomenti di interesse e offrendo un "digest giornaliero".

La nuova riprogettazione e il rinnovamento di Twitter Spaces vedranno le stanze audio organizzate per argomento, rendendo la navigazione molto più semplice e facilitando l'accesso agli argomenti di interesse. Si potrebbe trattare, ad esempio, di sport, musica o tecnologia (solo a titolo di esempio).

Con la funzione "daily digest", Spaces includerebbe un elenco di programmi che si possono ascoltare direttamente. In teoria, sembra molto simile alla scoperta dei podcast.

La notizia di questa funzionalità aggiornata è stata data per la prima volta da TechCrunch, che ha visto le prove delle nuove caratteristiche in fase di test. Twitter ha anche confermato al sito di aver lavorato sui concetti delle nuove funzionalità di Spaces.

Al momento, la funzione è ancora in fase di concettualizzazione e Twitter non ha detto quando potrebbe essere lanciata al pubblico, anche se ha dichiarato che un annuncio ufficiale arriverà in futuro.

Dopo aver inserito Twitter Spaces nella propria scheda all'interno dell'app, è chiaro che l'azienda vuole dare una propria identità all'interno dell'app, ma anche renderla più navigabile.

Allo stato attuale, Twitter Spaces offre un lungo elenco di stanze audio disponibili in cui immergersi, ma l'organizzazione è relativamente casuale e può essere molto difficile trovare qualcosa che si desidera ascoltare.

Miglior VPN 2022: le 10 migliori offerte VPN negli Stati Uniti e nel Regno Unito Di Roland Moore-Colyer · 14 settembre 2021 Se stai cercando di usare una VPN per tenerti al sicuro online o siti geo-sbloccati, ti abbiamo coperto da NordVPN, ExpressVPN, Surfshark e altri

Con i nuovi miglioramenti in arrivo, l'esperienza dovrebbe essere per lo meno meno meno macchinosa.

Scritto da Cam Bunton.