Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Twitter Blue ora costa 2 dollari in più al mese.

Twitter non è completamente gratuito. Esiste una versione, chiamata Twitter Blue, lanciata l'anno scorso in diversi Paesi, che offre funzioni extra agli utenti disposti a pagare 2,99 dollari al mese. Tuttavia, come riportato per la prima volta da Matt Navara, Twitter sta comunicando agli abbonati che il prezzo dell'abbonamento a Twitter Blue aumenterà a 4,99 dollari al mese negli Stati Uniti. In un'e-mail inviata agli utenti, Twitter ha dichiarato che il nuovo prezzo le consentirà di continuare a sviluppare alcune delle funzionalità richieste dagli utenti.

Si tenga presente che il livello premium di Twitter include ancora gli annunci pubblicitari che appaiono nel feed, ma si ottiene l'accesso a una serie di altre funzioni. L'abbonamento a Blue sblocca la possibilità di annullare un tweet per correggere gli errori di battitura, una barra di navigazione personalizzabile, una carrellata di Top Articles condivisi dalle persone che si seguono, l'accesso senza pubblicità agli articoli di alcuni siti di notizie, la possibilità di scegliere tra diverse icone per le app, la foto del profilo con l'esagono NFT e altro ancora.

L'annuncio di Twitter non ha menzionato il miliardario Elon Musk, che ora sta cercando di uscire dall'accordo per l'acquisizione di Twitter per 44 miliardi di dollari. Twitter lo ha di fatto incolpato per il calo dei ricavi del secondo trimestre rispetto all'anno precedente.

Il nuovo prezzo di Twitter Blue è già in vigore per i nuovi abbonati. Gli early adopters, tuttavia, rimarranno al prezzo originale fino a ottobre e potranno ricevere un avviso di cancellazione almeno 30 giorni prima dell'ufficializzazione del nuovo prezzo.

Twitter promette che sono in arrivo nuove funzionalità. C'è da chiedersi se i tweet modificabili siano in arrivo. La funzione è attualmente in fase di test, per cui non sarebbe strano vederla diventare un vantaggio di Twitter Blue al momento del lancio.

Scritto da Maggie Tillman.