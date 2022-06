Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Twitter ha annunciato una nuova funzionalità: La possibilità di attivare o disattivare le didascalie sul lettore video. Si tratta di un'importante funzione di accessibilità che consente alla comunità dei non udenti di guardare facilmente i video su Twitter.

Nel giugno del 2022, Twitter ha annunciato che, dopo due mesi di test, ha introdotto un pulsante per le didascalie chiuse che consente agli utenti di attivare le didascalie quando guardano i video sulla sua piattaforma.

Il pulsante CC viene visualizzato nell'angolo superiore di un video se sono disponibili le didascalie.

Didascalie o non didascalie, ora è più facile scegliere per alcuni di voi su iOS e presto anche su Android.



Nei video con didascalie disponibili, stiamo testando l'opzione per disattivare/attivare le didascalie con un nuovo pulsante "CC". pic.twitter.com/Q2Q2Wmr78U- Twitter Support (@TwitterSupport) 22 aprile 2022

L'ultima parte è fondamentale. I video avranno bisogno di un file di didascalie allegato per poter essere visualizzati. Sarebbe fantastico se Twitter potesse offrire questo servizio insieme a un sistema di didascalie automatiche, cosa che YouTube offre da tempo. Si tratta comunque di un passo nella giusta direzione e di una novità che gli utenti audiolesi e, onestamente, anche quelli udenti apprezzeranno sicuramente.

Chi non ha mai attivato le didascalie durante la visione di un film o di uno spettacolo per sentire meglio gli attori che borbottano in una scena rumorosa?

Twitter ha dichiarato che il pulsante per le didascalie chiuse è ora disponibile per tutti gli utenti di iOS e sta per arrivare anche per gli utenti di Android, oltre che sul web.

Scritto da Maggie Tillman.