Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Twitter vuole far sì che gli sviluppatori siano di nuovo entusiasti della sua piattaforma.

L'azienda ha annunciato di voler riportare in auge Chirp, la conferenza per gli sviluppatori che ha tenuto per la prima volta nel 2010 ma che ha poi cancellato più volte. La mancanza di una conferenza annuale per gli sviluppatori - qualcosa che tutti i giganti tecnologici tengono ogni primavera ed estate - è stata spesso definita un enorme passo falso da parte dell'azienda di social media e forse ha aggiunto benzina al suo già difficile rapporto con gli sviluppatori.

Ma Twitter sembra ora pronta a rimediare a qualsiasi errore. Ecco cosa c'è da sapere su Chirp, compreso quando e come sarà possibile vederlo online.

Twitter Chirp è la conferenza degli sviluppatori di Twitter. Si è tenuta per la prima volta 12 anni fa. L'ultima volta che l'azienda ha ospitato una conferenza per sviluppatori dal vivo è stato nel 2015, e la conferenza si chiamava Twitter Flight. Chirp si terrà di persona a San Francisco, in California, e sarà trasmessa in live-streaming online per consentire a chiunque di seguirla a proprio piacimento.

Le iscrizioni a Chirp saranno aperte a breve, attraverso il sito web di Twitter dedicato agli sviluppatori.

Twitter non ha ancora annunciato quando si terrà il Chirp, ma vi invita a iscrivervi(qui) per essere i primi a conoscere tutti gli aggiornamenti sul Chirp, compresi i promemoria per la registrazione e i dettagli sulla conferenza.

Twitter ha dichiarato che intende trasmettere in diretta streaming il keynote e pubblicare online tutte le sessioni dopo l'evento. Pocket-lint inserirà qui il video del live-stream non appena sarà disponibile.

La conferenza comprenderà un keynote a cui potranno assistere consumatori e sviluppatori. Inoltre, saranno previste sessioni tecniche e opportunità per i partecipanti di incontrare di persona il team della Twitter Developer Platform per porre domande. Nel frattempo, i gruppi Community Meetup ospiteranno eventi regionali dopo Chirp. Attraverso uno spazio Twitter, l'azienda ha anche annunciato una sfida tra sviluppatori con premi per un valore di 520.000 dollari.

In un post sul blog, Twitter ha spiegato perché sta riportando Chirp e cosa significa per la comunità degli sviluppatori:

In Twitter ci impegniamo a creare modi per gli sviluppatori di migliorare l'esperienza di Twitter, a guidare le connessioni della comunità, a ispirare le conversazioni e a dare agli sviluppatori la possibilità di fare la differenza...". A tal fine, stiamo annunciando una serie di iniziative, tra cui il ritorno della Chirp Developer Conference, che consente agli sviluppatori di connettersi con il nostro team e con altri membri della comunità nella vita reale e online; il lancio della Chirp Developer Challenge per ispirare e premiare l'innovazione; e gli aggiornamenti del nostro sito web per sviluppatori per aiutare la comunità a continuare a crescere con la nostra piattaforma".

Twitter probabilmente presenterà in anteprima le nuove funzionalità che ha in cantiere e parlerà di eventuali modifiche in arrivo per la sua app. Sarà interessante vedere se si aprirà maggiormente agli sviluppatori di terze parti, perché questo potrebbe sbloccare una serie di nuove esperienze e casi d'uso per Twitter. L'azienda non ha detto esattamente di cosa parlerà durante il keynote, ma una rapida occhiata al nostro hub di Twitter mostra che sta attualmente testando una serie di funzionalità, tra cui le note di blogging long-form annunciate di recente, quindi forse alcune di queste avranno un po' di spazio sul palco del Chirp.

Scritto da Maggie Tillman.