(Pocket-lint) - Twitter ha annunciato che la sua ultima funzione - le Note - è un nuovo modo per consentire agli utenti di "scrivere più a lungo". Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle Note di Twitter, compreso come iniziare a crearne una se si ha accesso alla funzione. Abbiamo anche incluso esempi dal vivo di come appaiono le Note su Twitter in questo momento.

Twitter ha annunciato le Note, una nuova funzione di long-form blogging, in un tweet, insieme alla condivisione di due GIF separate che mostrano come funziona la funzione su mobile e sul web. Le potete vedere qui sotto:

Un piccolo gruppo di scrittori ci sta aiutando a testare Note. Possono essere lette dentro e fuori Twitter, da persone nella maggior parte dei Paesi. pic.twitter.com/IUVVkr2vnl- Twitter Write (@TwitterWrite) June 22, 2022

Per gli utenti dei Paesi in cui Twitter sta testando Note, Twitter ha dichiarato che vedrete "schede di Note" nella vostra timeline Home se state seguendo qualcuno che partecipa al test (o se qualcuno che seguite retwitta, cita tweet o condivide un link a una Nota). È possibile interagire con un tweet della Nota nello stesso modo in cui si interagisce con un tweet normale. Tuttavia, non è possibile reagire o rispondere all'articolo di una Nota.

Twitter Notes non è ancora disponibile per tutti. Quando sarà disponibile in modo più ampio, potrebbe avere un aspetto e un funzionamento diverso da quello che aveva quando Twitter lo ha annunciato per la prima volta.

Aprite Twitter e accedete al vostro account. Fate clic su "Scrivi" sotto Messaggi nel menu di navigazione a sinistra. Apparirà la schermata Scrivi con tutte le bozze e l'opzione per comporre una nuova nota. Quando si crea una nota, è possibile vedere: Una barra di formattazione del testo

Possibilità di aggiungere una foto di copertina

Opzioni per inserire media, regali e tweet, allegare link e così via. Al termine, è possibile incorporare la nota in un tweet e pubblicarla.

Sì, è possibile modificarla dopo la pubblicazione. Ma i lettori saranno in grado di capire che una nota è stata modificata grazie a un'etichetta in alto.

Aprite Twitter e accedete al vostro account. Cercare le Note (condivise dalle persone che seguite) nella vostra timeline Home. Se ne vedete una, potrete leggerla senza lasciare Twitter. È anche possibile navigare nel profilo di un utente per leggere le sue note pubblicate nella nuova scheda Note.

Aprite Twitter e accedete al vostro account. Andare alla nota. Selezionare l'icona di condivisione. Copiare il link o inviarlo tramite messaggio diretto. È anche possibile retwittare e citare le note nella propria timeline.

Il titolo è limitato a 100 caratteri, mentre il corpo di una nota è limitato a 2.500 parole.

Alcune persone hanno già pubblicato delle Note su Twitter. Queste appaiono come post di testo di forma lunga con tweet, video e immagini. Di seguito alcuni esempi:

A partire dal giugno 2022, Twitter sta testando le Note con un gruppo limitato di utenti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Ghana. Ha in programma di espandere gradualmente il numero di persone.

A partire da giugno 2022, Twitter ha dichiarato che le persone "nella maggior parte dei Paesi" saranno in grado di leggere le Note indipendentemente dal fatto che utilizzino o meno Twitter.

Consultate l'hub di supporto di Twitter per ulteriori informazioni sulle Note di Twitter.

Scritto da Maggie Tillman.