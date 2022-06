Come utilizzare i nuovi strumenti di reporting di Twitter

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Twitter ha introdotto nuovi strumenti di segnalazione per consentire agli utenti di segnalare facilmente i tweet dannosi. L'idea è quella di rendere più semplice per gli utenti di Twitter la segnalazione di ciò che potrebbe costituire un problema.

Storicamente è stato un po' difficile segnalare i tweet problematici. Gli utenti dovevano districarsi tra diversi menu scomodi, spesso confusi e poco utili.

Nel dicembre 2021 Twitter ha rivelato che stava lavorando per migliorare l'esperienza, consapevole della frustrazione degli utenti. L'azienda riceve milioni di segnalazioni su ogni tipo di tweet, dallo spam all'incitamento all'odio, alla disinformazione e tutto il resto. È quindi importante assicurarsi che il sistema funzioni per tutti.

Dopo alcuni test limitati sugli utenti, Twitter è ora pronto a diffondere il nuovo processo di segnalazione semplificato a un maggior numero di persone.

Il processo di segnalazione dei tweet è stato rivisto in modo da avere un approccio più "orientato ai sintomi". Ciò significa che quando si fa clic per segnalare un tweet, viene chiesto di selezionare più opzioni per capire perché il tweet è un problema.

La prima cosa da fare è trovare i tre puntini accanto a un Tweet e selezionarli, quindi fare clic per segnalare il Tweet.

A questo punto vi verrà chiesto di selezionare:

Chi è il destinatario della segnalazione - cioè il Tweet ha un impatto su di voi, su qualcun altro, su un gruppo di persone o altro ancora?

Il problema: si tratta di un messaggio d'odio, di molestie, di spam, di contenuti inquietanti o altro? Anche in questo caso è possibile selezionare diverse opzioni

Come il Tweet sta causando il problema - scegliete le opzioni per descrivere il motivo per cui il Tweet è un problema, ad esempio usando insulti, diffondendo paura, inviando immagini grafiche, diffondendo informazioni false.

Quindi inviare la segnalazione.

Questo processo di segnalazione è più incentrato su ciò che è accaduto e su chi sta avendo un impatto, quindi è più facile segnalare i problemi in modo utile. Twitter afferma che, durante i test, questo nuovo processo di segnalazione ha portato a un aumento del 50% delle "segnalazioni attivabili" e che quindi è più probabile che le segnalazioni si traducano in azioni.

Oltre a segnalare specifici Tweet, è possibile segnalare un account Twitter nel suo complesso. Per farlo, visitate il profilo dell'account problematico, fate clic sull'icona con i tre puntini e selezionate di segnalare. Seguite i passaggi e avrete la possibilità di selezionare i tweet dell'account che dimostrano il problema.

Dopo aver inviato la segnalazione, Twitter la esaminerà e valuterà se viola le politiche aziendali. In caso affermativo, può prendere provvedimenti, tra cui l'invio di un avviso o il divieto dell'account da Twitter. Se Twitter prende provvedimenti, l'utente riceve un messaggio che lo informa dell'accaduto.

