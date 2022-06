Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sembra che Twitter stia lavorando a un nuovo modo per consentire ai suoi utenti di tenersi al passo con le tendenze e le discussioni emergenti, sotto forma di un modo per aggiungere notifiche per i Tweet su qualsiasi cosa si possa cercare.

Twitter sta lavorando a una funzione che consente di abbonarsi ai risultati delle ricerche. Una volta iscritti, riceverete notifiche push per i Tweet relativi alla vostra query di ricerca! pic.twitter.com/plTlt484oN- Dylan Roussel (@evowizz) 31 maggio 2022

Il sistema sembra essere stato aggiunto almeno in parte all'ultima versione di prova dell'app di Twitter, anche se le notifiche stesse non sembrano essere attive.

Quello che si evince, però, è che la funzione si chiama Search Subscribe e che in teoria invia notifiche sugli argomenti ricercati, se si sceglie di abilitarla per ogni ricerca.

Questo sembra pratico se si cerca qualcosa di abbastanza di nicchia, ma siamo interessati a sapere quali criteri si applicherebbero se si dovesse cercare qualcosa di cui si parla costantemente su Twitter.

Iscriversi alle notifiche sarà facile come toccare una nuova icona a forma di campana accanto alla barra di ricerca dopo aver digitato la propria richiesta, ed è anche sicuro che ci sarà una sezione nelle impostazioni dell'app in cui sarà possibile modificare e rimuovere le notifiche sottoscritte nel caso in cui ci si stanchi di esse.

Tuttavia, le funzionalità aggiunte alle versioni di prova di Twitter non sono affatto garantite per l'applicazione finale, quindi è anche possibile che questa non veda mai la luce.

TomTom Go Navigation App è un'app di navigazione mobile premium per tutti i conducenti Di Pocket-lint International Promotion · 1 giugno 2022

Scritto da Max Freeman-Mills.