Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk ha preso un'altra piega: il fondatore di Tesla ha rivelato che l'accordo è "temporaneamente sospeso".

Sembra preoccupato dal fatto che gli account spam o falsi rappresentino solo meno del 5% degli utenti attivi giornalieri del social network. A quanto pare, stimava che la cifra fosse molto più alta e che parte della sua missione fosse quella di eliminare i bot di spam.

I dirigenti di Twitter hanno rivelato la statistica durante l'ultimo deposito della società, e Musk ora richiede prove prima che l'acquisizione possa procedere.

L' accordo con Twitter è temporaneamente sospeso in attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account spam/fake rappresentano effettivamente meno del 5% degli utentihttps://t.co/Y2t0QMuuyn- Elon Musk (@elonmusk) 13 maggio 2022

L'attuale consiglio di amministrazione di Twitter ha anche suggerito che i piani di Musk per la piattaforma potrebbero non essere soddisfacenti per gli inserzionisti. Fino alla chiusura dell'accordo c'è "una potenziale incertezza riguardo ai nostri piani e alla nostra strategia futura", ha dichiarato.

Dopo l'approvazione della sua acquisizione da 44 miliardi di dollari da parte di Twitter, Elon Musk ha delineato alcuni piani controversi per la rete.

Ha dichiarato pubblicamente che intende revocare i divieti a vita esistenti, compreso quello imposto a Donald Trump per il ripetuto abuso, e invitare le opinioni estreme a tornare sulla piattaforma. Inoltre, cambierà la punizione per coloro che violano i codici di condotta di Twitter in sospensioni di breve durata.

Potrebbe anche far pagare le aziende per incorporare i tweet e avere un account verificato.

Scritto da Rik Henderson.