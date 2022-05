Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Nonostante tutto il caos che circonda Twitter al momento, sta ancora conducendo test di prodotto. Per esempio, l'azienda ha annunciato un test limitato per una nuova funzione chiamata Twitter Circle.

Twitter Circle consente di aggiungere fino a 150 persone a un cerchio, compresi i seguaci e non seguaci allo stesso modo. Poi, quando si vuole twittare senza condividerlo con tutti, è possibile tuffarsi nel menu Choose Audience e scegliere Twitter Circle invece di Everyone mentre si scrive il tweet. La possibilità di limitare chi vede i tuoi post è stata a lungo disponibile su altri social network, incluso Facebook. È una funzione di privacy, in realtà. Una che permette ai membri del tuo Circolo di vedere i tweet che pubblichi, ma limita anche quelli del tuo Circolo dal retwittare i tuoi tweet.

Alcuni tweet sono per tutti e altri sono solo per le persone che hai scelto.



Ora stiamo testando Twitter Circle, che ti permette di aggiungere fino a 150 persone che possono vedere i tuoi Tweets quando vuoi condividere con un pubblico più piccolo.



Alcuni di voi possono creare il proprio Twitter Circle a partire da oggi! pic.twitter.com/nLaTG8qctp- Twitter Safety (@TwitterSafety) 3 maggio 2022

Le persone nel tuo Circolo possono ancora fare uno screenshot del tuo tweet, naturalmente, e condividerlo altrove. Quindi per favore tenetelo a mente se volete provare Twitter Circle. Questa funzione è stata in sviluppo almeno dall'anno scorso, ma all'epoca si chiamava "Trusted Friends" o "Flock" e altri marchi. Ora, è Twitter Circle, e al momento, si può solo creare un singolo Circolo, e solo la persona che lo crea può vedere chi è nel Circolo. Se sei in un Circolo, non puoi rimuoverti, ma puoi comunque silenziare un tweet e un thread se non vuoi vederlo.

Accumula ricompense e vantaggi su tutte le tue carte esistenti con questa Curve Mastercard Di Pocket-lint International Promotion · 4 Maggio 2022

Twitter ha detto che sta testando Twitter Circle su iOS, Android e sul web.

Scritto da Maggie Tillman.