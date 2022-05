Twitter's Edit può appuntare il tuo tweet originale

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La lunga battaglia di Twitter con il concetto di un pulsante che ti permetta di modificare i tuoi Tweets è continua - la caratteristica è più probabile che mai, dopo l'acquisizione del gigante dei social media da parte di Elon Musk.

Ora, il ricercatore Jane Manchun Wong, che spesso scopre le funzionalità di Twitter prima che vadano in onda, insieme a quelle di altre app e servizi, ha scoperto prove che indicano come funziona la versione attuale dello strumento di Twitter.

Come appare una vecchia modifica di un Tweet su Twitter Web App: pic.twitter.com/CdPqhW99S8- Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 2, 2022

Mostra un paio di cose istruttive - per esempio, una piccola etichetta sotto un Tweet per dire che è stato modificato, in modo che i lettori non pensino erroneamente che sia stato un primo sforzo.

La seconda immagine, nel frattempo, mostra un'etichetta più lunga per dire ai lettori che ci sono versioni più vecchie del Tweet in questione, il che fa sembrare che sarete in grado di vedere quelle versioni precedenti per vedere come erano diverse, anche una volta che sono state modificate.

È un modo interessante di affrontare il problema dei Tweet potenzialmente fuorvianti - per abbattere il rischio che qualcuno potrebbe aspettare che uno dei loro Tweet diventi virale, poi cambiare drasticamente il suo contenuto in modo da offendere o infastidire coloro che hanno già apprezzato o ritwittato.

Se questo è effettivamente come la funzione finirà per apparire, naturalmente, non è affatto garantito, e Twitter potrebbe cambiare il suo approccio sostanzialmente prima che un pulsante di modifica diventi mai completamente pubblico.

Accumula ricompense e vantaggi su tutte le tue carte esistenti con questa Curve Mastercard Di Pocket-lint International Promotion · 3 Maggio 2022

Scritto da Max Freeman-Mills.