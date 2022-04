Come cancellare il tuo account Twitter in modo permanente

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Che tu sia solo un po' preso dall'emozione dei battibecchi online o che tu voglia disintossicare la tua vita dalle influenze digitali, ci sono molte ragioni per cui potresti voler cancellare il tuo account Twitter.

Tuttavia, farlo in modo permanente richiede di saltare attraverso alcuni cerchi, quindi potresti volere una guida su come farlo. Abbiamo una guida passo dopo passo per te proprio qui.

Prima di poter eliminare completamente il tuo account Twitter, devi disattivarlo e aspettare 30 giorni - questo per evitare che le persone cancellino il loro account in modo avventato e poi se ne pentano, in teoria.

Per farlo, segui questi passi:

Nell'app, utilizzare il menu di navigazione a sinistra per selezionare "Impostazioni e privacy"

Quindi, toccare "Il tuo account", poi "Disattiva il tuo account"

Leggi le informazioni presentate e tocca "Disattiva" se sei sicuro

Inserisci la password del tuo account e tocca di nuovo "Disattiva

Questo imposta il tuo account nella sua fase di disattivazione, e la buona notizia è che se vuoi davvero eliminarlo, non devi fare più nulla. Tra 30 giorni, a condizione che tu non acceda al tuo account in nessun momento, l'account sarà automaticamente cancellato.

Dovresti anche sapere che se vuoi usare l'indirizzo email associato al tuo account per un altro Twitter in futuro, dovresti cambiarlo nelle impostazioni del tuo account prima di cancellare il tuo profilo o sarà bloccato all'account cancellato una volta che sarà sparito.

Scritto da Max Freeman-Mills.