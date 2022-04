È ufficiale: Elon Musk comprerà Twitter per 44 miliardi di dollari

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Twitter ha accettato l'offerta dell'imprenditore tecnologico e miliardario Elon Musk di acquistare la società per 44 miliardi di dollari.

Twitter ha annunciato che Musk ha acquistato Twitter a 54,20 dollari per azione, lo stesso prezzo indicato nella sua offerta iniziale del 14 aprile 2022. In un comunicato stampa di lunedì, Musk ha detto che vuole rendere il social network migliore che mai "migliorando il prodotto con nuove funzionalità, rendendo gli algoritmi open source per aumentare la fiducia, sconfiggendo lo spam bot, e autenticando tutti gli umani".

Musk ha anche delineato il suo piano per finanziare l'affare in un deposito della SEC la scorsa settimana, specificando 25,5 miliardi di dollari in prestiti e 21 miliardi di dollari in azioni personali.

Non è ancora chiaro quali cambiamenti Musk attuerà in Twitter. Quando Musk si è offerto di comprare Twitter all'inizio di questo mese, ha rivelato di aver acquistato una quota del 9,2 per cento della società, rendendolo il più grande azionista individuale di Twitter in quel momento. Poi, dopo aver rivelato la sua partecipazione, ha sondato gli utenti di Twitter su un pulsante "modifica", ma Twitter stava già sviluppando una tale funzione.

Musk ha anche criticato la moderazione di Twitter. Durante il TED 2022, ha detto di credere che "il rischio di civilizzazione è diminuito quanto più possiamo aumentare la fiducia di Twitter come piattaforma pubblica". E nella sua dichiarazione di lunedì, Musk ha osservato: "La libertà di parola è il fondamento di una democrazia funzionante, e Twitter è la piazza digitale dove si discutono questioni vitali per il futuro dell'umanità".

Tuttavia, nonostante le preoccupazioni circa la direzione che Twitter prenderà ora, il CEO di Twitter, Parag Agrawal, ha elogiato l'accordo nel comunicato. "Twitter ha uno scopo e una rilevanza che ha un impatto sul mondo intero", ha detto Agrawal. "Profondamente orgoglioso dei nostri team e ispirato dal lavoro che non è mai stato così importante".

Scritto da Maggie Tillman.