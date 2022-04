La funzione di modifica di Twitter potrebbe conservare tutte le versioni precedenti di un tweet

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Twitter ha recentemente rivelato che sta sviluppando un pulsante di modifica o un modo per gli utenti di modificare i loro tweet esistenti. Non è stato chiaro come potrebbe apparire e tecnicamente funzionare quando sarà attivo, ma due ricercatori di app, che regolarmente scavano nelle beta e nel codice per trovare caratteristiche non rilasciate, hanno trovato prove che Twitter sta considerando di tenere traccia della storia di modifica di un tweet.

In un tweet durante il fine settimana, il ricercatore di app Jane Manchun Wong ha affermato che la prossima funzione di modifica di Twitter sembra avere una qualità "immutabile". Ciò significa che Twitter può creare un nuovo tweet quando si modifica un tweet, e manterrà tutte le versioni precedenti del tweet originale. "Sembra che l'approccio di Twitter alla modifica del Tweet sia immutabile, in quanto, invece di mutare il testo del Tweet all'interno dello stesso Tweet (stesso ID), ri-crea un nuovo Tweet con il contenuto modificato, insieme alla lista dei vecchi Tweet precedenti alla modifica", ha twittato Manchun Wong.

Sembra che l'approccio di Twitter a Modifica Tweet sia immutabile, in quanto, invece di mutare il testo del Tweet all'interno dello stesso Tweet (stesso ID), ri-crea un nuovo Tweet con il contenuto modificato, insieme alla lista dei vecchi Tweet prima di quella modifica- Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 16, 2022

Tenete a mente Jay Sullivan, VP del prodotto consumer di Twitter, ha recentemente ammesso che una funzione di modifica è stata "la caratteristica più richiesta" di Twitter per molti anni, e che Twitter sta esplorando dall'anno scorso. Ma senza cose come limiti di tempo, controlli e trasparenza su ciò che è stato modificato, Sullivan ritiene che una funzione di modifica "potrebbe essere utilizzata in modo improprio per alterare il record della conversazione pubblica".

Un altro ricercatore di app, Alessandro Paluzzi, ha anche recentemente twittato degli screenshot di una funzione di modifica, rivelando come potrebbe apparire agli utenti quando sarà rilasciata. In un'immagine, Paluzzi ha mostrato come un'opzione "Modifica Tweet" potrebbe vivere sotto il menu a tre punti sui tuoi tweet. La schermata di modifica assomiglia molto al normale compositore di tweet, ma mostra il tuo tweet e dice "Update" invece di "Tweet".

È interessante notare che le immagini di Paluzzi non mostrano un'opzione per vedere la cronologia delle modifiche.

Scritto da Maggie Tillman.