Elon Musk lancia un'audace offerta pubblica di acquisto su Twitter

(Pocket-lint) - Il proprietario di Tesla Elon Musk ha lanciato un'offerta audace per rilevare Twitter.

Già il suo maggiore azionista, sta tentando di acquisire la società di social media completamente in un affare che potrebbe valere 43 miliardi di dollari (32,7 miliardi di sterline).

Sta offrendo 54,20 dollari in contanti per ogni azione.

Bloomberg riporta che l'offerta è stata presentata oggi (giovedì 14 aprile) alla US Securities and Exchange Commission. Ha visto le azioni di Twitter salire del 18 per cento, anche se la sua offerta è ancora superiore al loro valore attuale.

All'inizio di questa settimana, Elon Musk ha rifiutato l'opportunità di sedere nel consiglio di amministrazione di Twitter, anche se i rapporti precedenti sostenevano che lo avrebbe fatto. Ora sappiamo perché.

La figura tecnologica spesso controversa e schietta ha anche suggerito al social network di aggiungere un pulsante di modifica, che ha poi annunciato come una nuova funzionalità.

Il patrimonio personale di Musk è attualmente stimato intorno ai 260 miliardi di dollari. Ha anche minacciato di vendere le proprie azioni se l'offerta non avrà successo: "Se l'affare non funziona, dato che non ho fiducia nella gestione né credo di poter guidare il cambiamento necessario nel mercato pubblico, avrei bisogno di riconsiderare la mia posizione come azionista", ha detto in una dichiarazione.

Scritto da Rik Henderson.