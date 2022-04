Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Twitter sta testando dando agli utenti la possibilità di rimuoversi da qualsiasi conversazione sulla piattaforma.

La nuova funzionalità - Unmention - è attualmente limitata a un numero di utenti sulla versione web di Twitter, con la possibilità di lasciare una conversazione ora presente nelle impostazioni a discesa di ogni tweet.

Ciò significa che gli utenti possono evitare le notifiche per conversazioni a cui non hanno mai voluto partecipare, anche se la menzione esisterà come prima.

Tuttavia, non è chiaro quando o se la funzionalità sarà disponibile per tutti gli utenti o la sua sequenza temporale per raggiungere le versioni iOS e Android dell'app.

Come con tutti i test di questa natura, tuttavia, ci aspettiamo che rimanga per alcune settimane o mesi prima di raggiungere il mainstream.

Dopotutto, non è l'unica cosa che Twitter ha in cantiere per migliorare l'esperienza dell'utente.

Proprio come recentemente Elon Musk è diventato il maggiore azionista dell'azienda, è diventato anche chiaro che Twitter sta finalmente lavorando a una funzione di modifica, qualcosa che gli utenti hanno richiesto per anni.

Questa funzione "Annulla menzione", tuttavia, lo ammettiamo, è un'aggiunta più semplice di un pulsante di modifica.

Con molti utenti spesso taggati in thread e conversazioni che non li interessano, fornisce un po' più di controllo su ciò che viene effettivamente portato alla loro attenzione.

Oltre alle nuove misure di sicurezza di Twitter che rendono più facile per gli utenti segnalare utenti e tweet dannosi, e sembrerebbe che si stia facendo molto per rendere la piattaforma un luogo più gestibile in cui scorrere.

Scritto da Conor Allison.