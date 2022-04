Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - È quasi uno scherzo a questo punto perché gli utenti di Twitter lo desideravano da così tanto tempo: una funzione di modifica. Ma sembra che la funzione potrebbe effettivamente arrivare presto, e non è solo grazie a Elon Musk.

Twitter ha annunciato che sta sviluppando un modo per consentire agli utenti di modificare i tweet dopo che li hanno pubblicati. Immagina di aver twittato qualcosa solo per rileggerlo in seguito e scoprire di aver pubblicato un errore. Con un pulsante di modifica, potresti correggere il tuo errore, senza dover eliminare e ritwittare e rovinare tutte le risposte e i retweet. Twitter prevede di testare la funzionalità con gli abbonati Blue nei " prossimi mesi" .

Nel 2018 , l'ex CEO di Twitter Jack Dorsey ha deluso ogni speranza di una funzione di modifica quando ha notato che una tale funzione potrebbe aprire la porta agli utenti che cambiano il significato di un tweet dopo che è stato condiviso. Due anni dopo, ha ribadito quel sentimento, dicendo che Twitter " probabilmente non avrebbe mai " rilasciato una funzione di modifica. I critici hanno sostenuto, tuttavia, che Twitter potrebbe sempre mostrare una cronologia delle versioni di modifica, consentendo agli utenti di vedere il tweet originale in tutta la sua gloria di errore di battitura e la versione aggiornata.

Quindi, la convinzione che un tweet modificato possa trarre in inganno non ha mai resistito.

È interessante notare che quando Parag Agrawal è diventato CEO di Twitter, le maree hanno iniziato a cambiare. Infatti, il primo di aprile , l'account ufficiale di Twitter ha dichiarato che stava "lavorando su una funzione di modifica". Quindi, quando Elon Musk ha acquistato una quota del 9,2% della società, ha condiviso un sondaggio con i suoi follower su Twitter chiedendo se la piattaforma dovesse introdurre una funzione di modifica. Un'ampia maggioranza era favorevole.

1/ Dall'anno scorso stiamo esplorando come creare una funzione di modifica in modo sicuro e prevediamo di iniziare a testarla all'interno di @TwitterBlue Labs nei prossimi mesi. Condivisione di alcune informazioni in più su come stiamo pensando a Modifica https://t.co/WbcfkUue8e — Jay Sullivan (@jaysullivan) 5 aprile 2022

Ora, Jay Sullivan, vicepresidente dei prodotti di consumo dell'azienda, ha affermato che una funzionalità di modifica è stata "la funzionalità di Twitter più richiesta per molti anni" e che Twitter la sta esplorando dall'anno scorso. "Senza cose come limiti di tempo, controlli e trasparenza su ciò che è stato modificato, Edit potrebbe essere utilizzato in modo improprio per alterare la registrazione della conversazione pubblica", ha spiegato.

"Proteggere l'integrità di quella conversazione pubblica è la nostra massima priorità quando ci avviciniamo a questo lavoro".

Se una funzione di modifica si avvia, sarebbe diversa dalla funzione di annullamento che ti consente di richiamare un tweet prima di condividerlo. Questo è disponibile solo per gli abbonati Blue.

