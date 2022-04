Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Elon Musk è recentemente diventato il maggiore azionista di Twitter , acquistando azioni per 2,8 miliardi di dollari e guadagnando una quota del 9,2% nella società.

Non molto tempo dopo la diffusione della notizia, Musk ha pubblicato un sondaggio chiedendo agli utenti se vogliono un pulsante di modifica. Le opzioni sono scritte in modo errato, come un modo divertente per mostrare perché la funzione è necessaria.

Vuoi un pulsante di modifica? — Elon Musk (@elonmusk) 5 aprile 2022

Il sondaggio è stato poi ritwittato dal CEO di Twitter Parag Agrawal, che ha aggiunto: "Le conseguenze di questo sondaggio saranno importanti. Per favore vota con attenzione".

Gli utenti di Twitter hanno chiesto un pulsante di modifica per oltre un decennio, ma dubitiamo che qualcuno si aspettasse che arrivasse tramite Elon Musk.

Il fondatore ed ex CEO di Twitter, Jack Dorsey , ha dichiarato che il sito web "probabilmente mai" aggiungerà un pulsante di modifica in una sessione di domande e risposte con Wired nel 2020.

Ha spiegato che il sito è nato come una sorta di servizio di messaggi di testo e che non è possibile ritirare un messaggio una volta inviato. L'azienda è sempre stata irremovibile nel mantenere quell'aspetto, con l'unica eccezione del pulsante di annullamento a tempo di Twitter Blue .

Poiché Twitter fa molto affidamento sulla funzione di retweet, un pulsante di modifica potrebbe causare numerosi problemi. Ad esempio, se ritwitti qualcosa con cui sei d'accordo, è possibile che l'autore originale lo modifichi dopo aver cambiato il sentimento.

Non è noto come Musk preveda il funzionamento del pulsante di modifica, ma finora il sondaggio è decisamente favorevole all'aggiunta della funzione. Quindi, forse lo scopriremo presto.

Scritto da Luke Baker. Modifica di Rik Henderson.