Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Twitter sta "esplorando" una nuova funzionalità di collaborazione che consentirebbe a due account di co-autore di un singolo tweet.

Secondo TechCrunch , Twitter ha persino confermato che sta prendendo in considerazione la funzionalità. Nel frattempo, il ricercatore di app Alessandro Paluzzi ha twittato sullo sviluppo della funzionalità dall'anno scorso, rivelando come potrebbe apparire e funzionare. I suoi screenshot sono carichi di filigrane e quindi sono difficili da capire, ma sembra che Twitter ti permetterà di invitare altri account a "collaborare" sui tweet. Puoi chiedere a una persona o a un marchio di "possedere in comproprietà" un tweet con te, ma devono avere account pubblici e devono seguirti.

Una volta pubblicati, i tweet collaborativi vengono condivisi con i follower di entrambi gli account ed entrambi gli avatar vengono mostrati nell'angolo del post. Sembra che la funzione sarà orientata alle partnership di marca e alle campagne di influencer, anche se potrebbero sicuramente sorgere altri casi d'uso. Presumibilmente, Twitter eseguirà alcuni controlli per evitare che gli account popolari vengano spammati con richieste.

Puoi invitare solo persone che hanno un account pubblico e che ti seguono. pic.twitter.com/rdYODJpjsd — Alessandro Paluzzi (@alex193a) 29 marzo 2022

Accumula ricompense e vantaggi su tutte le tue carte esistenti con questa Curve Mastercard Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questo brillante sistema ti farà risparmiare tempo e fatica ogni volta che paghi.

Twitter deve ancora annunciare quando potrebbe lanciare tweet collaborativi. Inoltre, non è chiaro in quale fase del processo di sviluppo si trovi la funzionalità, ma Pocket-lint ti terrà aggiornato quando ne sapremo di più.

Scritto da Maggie Tillman.