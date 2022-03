Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Twitter ti offre un modo semplice per creare le tue GIF.

Ha aggiornato la sua app mobile per includere una funzione di acquisizione GIF integrata. Tutto quello che devi fare è comporre un tweet, andare alla fotocamera in-app e quindi scorrere fino alla modalità GIF. Puoi vedere una demo nel tweet in cui Twitter ha annunciato la funzione, ma Pocket-lint ha anche riassunto i passaggi seguenti e ha anche cercato di rispondere ad alcune domande che potresti avere sulla sua disponibilità e altro ancora.

Ok, le GIF non sono nuove, ma ciò che *è nuovo* è l'opzione per acquisire le tue utilizzando la fotocamera in-app su iOS. pic.twitter.com/3Hl6q78e6s — Supporto Twitter (@TwitterSupport) 22 marzo 2022

Al momento, puoi creare una GIF solo registrandone una tu stesso con la fotocamera del tuo telefono. Segui i passaggi seguenti per creare una GIF con Twitter.

Sull'ultima versione dell'app Twitter. Tocca per creare un nuovo tweet. Seleziona l'icona Fotocamera. Scegli l'opzione GIF. Registra per creare la tua GIF.

Dopo aver creato una GIF seguendo i passaggi precedenti, la GIF verrà allegata al tuo tweet a grandezza naturale. Basta fare clic su tweet per pubblicarlo e condividerlo con i tuoi follower.

La funzione di creazione GIF di Twitter è disponibile solo per gli utenti iOS, senza ancora sapere se arriverà agli utenti Android.

Vedi la pagina di supporto di Twitter per le GIF per maggiori dettagli su come funzionano le GIF in generale sulla piattaforma dei social media.

