La sequenza temporale a schede di Twitter è caduta

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Solo pochi giorni dopo l'attivazione, Twitter ha ripristinato una modifica alle linee temporali dei suoi utenti su iOS che si era immediatamente rivelata controversa.

Il tweak aveva aggiunto due schede nella parte superiore della home page delle persone, per impostazione predefinita una chiamata Home che mostrava un assortimento di Tweet recenti selezionato in modo algoritmico. L'altro, Ultimi Tweets, aveva la cronologia cronologica utilizzata da così tanti.

Ora, sembrerebbe che il modo in cui l'app stava favorendo la Home fosse fastidioso per così tanti utenti che Twitter ha ritenuto opportuno annullare completamente il cambiamento ed esplorare altri modi per migliorare la sua app.

Vi abbiamo sentito –– alcuni di voi vogliono sempre vedere prima gli ultimi Tweet. Abbiamo ripristinato la sequenza temporale e rimosso l'esperienza a schede per ora mentre esploriamo altre opzioni. https://t.co/euVcPr9ij6 — Supporto Twitter (@TwitterSupport) 14 marzo 2022

L'aggiornamento è stato rilasciato solo su iOS, ma in precedenza era stato annunciato anche per Android e il Web, quindi è un grande dietrofront per l'azienda, anche se dimostra di essere almeno disposto ad ascoltare le critiche quando arriva a ondate .

Come tanti giganti dei social media prima di lui, inclusi Facebook e Instagram, Twitter sta imparando che molti dei suoi utenti preferiranno sempre un feed che mostra i contenuti più recenti, se non altro per sfuggire alle pressioni di un feed che si aggiorna all'infinito con nuovi contenuti indipendentemente dal fatto che siano stati effettivamente pubblicati.

Scritto da Max Freeman-Mills.