(Pocket-lint) - Twitter potrebbe lanciare una scheda podcast nella sua app mobile nel prossimo futuro?

Questo è ciò che Jane Manchun Wong - una ricercatrice di sicurezza identificata nell'elenco di Forbe 30 Under 30 Social Media 2022 - ha rivelato tramite un Tweet (come va per l'armonia?).

Che è proprio il suo lavoro. Come afferma Forbes : "[Wong] ha accumulato una devota base di fan su Twitter scoprendo funzionalità precedentemente annunciate su app come Twitter, Instagram e Facebook attraverso il suo intenso lavoro di investigazione digitale".

Twitter sta lavorando sulla scheda Podcast pic.twitter.com/64tTd3XPdu — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 2 marzo 2022

Quella fonte dà sicuramente maggiore legittimità all'affermazione, un'immagine della quale puoi vedere nella schermata del Tweet incorporata sopra, che mostra un nuovo simbolo di collegamento a podcast/microfono nella parte inferiore dell'app Twitter.

È interessante notare che lo screengrab pubblicato manca del simbolo della scorciatoia di Twitter Spaces, che potrebbe essere un suggerimento su dove si è diretta quella funzione. Spaces contiene già contenuti live, ovviamente, quindi potrebbe essere che tutto l'audio, inclusi i podcast, sarà invece disponibile attraverso questo nuovo portale?

Dovremo aspettare e vedere cosa accadrà, semmai, alle piattaforme mobili di Twitter nel prossimo futuro. È una piattaforma in continua evoluzione che ha integrato più strumenti nel corso degli anni, quindi entrare nel podcast ha davvero senso.

Scritto da Mike Lowe.