(Pocket-lint) - Twitter sta introducendo una nuova funzionalità per tutti gli utenti che in precedenza era disponibile solo per gli abbonati Twitter Blue : DM bloccati.

Il social network ha annunciato giovedì che la funzionalità sarà disponibile gratuitamente per tutti su Android, iOS e Web. Ecco tutto ciò che devi sapere al riguardo, incluso come funziona.

Mantieni i tuoi convogli DM preferiti facilmente accessibili bloccandoli! Ora puoi bloccare fino a sei conversazioni che rimarranno nella parte superiore della tua casella di posta DM.



Disponibile su Android, iOS e Web. pic.twitter.com/kIjlzf9XLJ — Supporto Twitter (@TwitterSupport) 17 febbraio 2022

La funzione DM bloccabile non sembra essere ancora completamente disponibile.

L'abbiamo testato sull'app iOS, ma non sull'app Web di Twitter. Nell'app iOS, segui questi passaggi per aggiungere un messaggio diretto:

Apri l'ultima versione dell'app Twitter sul tuo dispositivo mobile. Tocca l'icona della busta. Verrai indirizzato ai tuoi messaggi. Scorri verso il lato di una conversazione nella Posta in arrivo per rivelare un segnaposto. Tocca il segnaposto. La conversazione andrà a una sezione "Conversazioni bloccate" nella parte superiore della tua casella di posta.

La possibilità di bloccare i messaggi diretti è, molto semplicemente, un modo pratico per accedere rapidamente a determinate conversazioni nella tua casella di posta di Twitter.

Puoi mantenere solo sei messaggi diretti in cima all'elenco.

I messaggi diretti bloccabili sono ora disponibili (a partire dal 17 febbraio 2022).

Per ulteriori informazioni su come funzionano la posta in arrivo e il sistema DM di Twitter, vedere il suo hub di supporto qui. Per saperne di più sul servizio di abbonamento Blue di Twitter, consulta la nostra guida approfondita qui.

