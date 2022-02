Twitter inizia il roll-out globale del test del pulsante "downvote".

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se sei fortunato, potresti aver visto di recente l'opzione di risposta con voto negativo su Twitter.

Considerata una funzionalità sperimentale, Twitter ha iniziato a testarla nel 2021 . Ora, il social network sta implementando l'opzione per il downvote in tutto il mondo come test.

Inizialmente, la funzione è stata assegnata a un gruppo selezionato di utenti web. Ma attualmente si sta espandendo agli utenti iOS e Android. I downvotes di Twitter sono diversi dal downvoting su Reddit, in quanto i totali di upvotes e downvotes sono nascosti al pubblico su Twitter. In effetti, i voti negativi vengono utilizzati da Twitter per determinare quali risposte mostra agli utenti. Secondo i test di Twitter finora, gli utenti tendono a votare verso il basso le risposte che trovano offensive o irrilevanti. "Questo esperimento ha anche rivelato che il downvoting è il modo più utilizzato dalle persone per segnalare i contenuti che non vogliono vedere", ha affermato Twitter.

Tieni presente che Twitter offre anche la possibilità di disattivare l'audio di una conversazione o contrassegnarla come spam, ma questi interruttori sono nascosti sotto i menu a discesa.

Abbiamo imparato molto sui tipi di risposte che non ritieni pertinenti e stiamo ampliando questo test: molti di voi sul Web e presto iOS e Android avranno la possibilità di utilizzare il downvoting delle risposte.



I voti negativi non sono pubblici, ma ci aiuteranno a informarci sui contenuti che le persone vogliono vedere. https://t.co/g8LcTpQqDv pic.twitter.com/wm5MmdR4Xh — Supporto Twitter (@TwitterSupport) 3 febbraio 2022

Twitter ritiene che il downvoting "migliori la qualità delle conversazioni su Twitter", il che significa che la sua funzione di downvote potrebbe eventualmente diventare ufficiale, come un modo per fornire feedback sui contenuti.

Non dimentichiamo inoltre che YouTube ha recentemente retrocesso i non mi piace , rendendo privato il conteggio dei voti dei video lo scorso novembre. Nel frattempo, Facebook ha portato avanti i test di downvote .

Scritto da Maggie Tillman.