(Pocket-lint) - CryptoPunks e Bored Apes del mondo si rallegrano, per ora puoi sfoggiare i tuoi costosi jpeg verificati nel Twitterverse.

L'ultima funzione di Twitter offre immagini di profilo esagonali per NFT verificati, a condizione che tu sia abbonato a Twitter Blue e utilizzi un dispositivo iOS .

Allora cosa significa tutto questo? Bene, se sei completamente perso, potresti voler consultare la nostra guida agli NFT qui .

Nelle FAQ di Twitter Blue Labs , descrive gli NFT come "oggetti digitali unici, come opere d'arte, con una prova di proprietà archiviata su una blockchain (un database digitale accessibile pubblicamente)."

Continua descrivendo le nuove immagini del profilo NFT come "un modo per mostrare gli NFT che possiedi su Twitter. Dopo una connessione temporanea al tuo portafoglio crittografico che ti consente di impostare un NFT come immagine del profilo, il tuo asset digitale viene visualizzato in una speciale forma esagonale che ti identifica come il proprietario di quella NFT."

In parole povere, una delle carenze più frequentemente evidenziate delle NFT è che possono essere facilmente riprodotte, ad esempio facendo clic con il pulsante destro del mouse e salvando l'immagine.

Quindi, anche se puoi dimostrare di essere il proprietario dell'immagine, è un processo complicato per farlo. Le immagini esagonali del profilo forniranno un riconoscimento istantaneo, quindi possiamo immaginare che gli utenti di Twitter che amano NFT saranno entusiasti di questa nuova funzionalità.

Se trovi un profilo esagonale in natura, puoi fare clic sul profilo e selezionare "Visualizza dettagli NFT" per visualizzare informazioni sul "proprietario NFT, descrizione NFT, raccolta, proprietà e dettagli aggiuntivi".

Se l'utente vende l'NFT utilizzato come immagine del profilo, la forma esagonale tornerà a un cerchio standard.

Quindi dovresti correre a comprare un jpeg di scimmia cartone animato? Riteniamo che potresti guadagnare un po' di influenza in certi ambienti, ma è probabile che riceverai altrettanti gemiti confusi da altri.

