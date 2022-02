Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Gli utenti di Tinder ora possono optare per partite in stile appuntamento al buio con una nuova funzionalità aggiunta alla sezione Esplora dell'app.

Disponibile prima negli Stati Uniti e presto disponibile per i membri globali di Tinder , Fast Chat: Blind Date accoppierà gli utenti prima di vedere i rispettivi profili. In questo modo non sanno come sarà la loro data futura prima di chattare prima.

L'accesso ai rispettivi profili sarà abilitato solo se entrambi i membri decideranno di abbinare dopo una conversazione.

"Abbiamo visto tutti che il mix di anticipazione ed eccitazione per un appuntamento al buio ha portato alcuni dei nostri film o personaggi TV preferiti e volevamo ricreare quell'esperienza per la generazione di oggi con la funzione Appuntamento al buio", ha affermato il vicepresidente del prodotto di Tinder innovazione, Kyle Miller.

“C'è qualcosa di veramente speciale nel lasciare che la conversazione introduca la personalità di qualcuno, senza i preconcetti che possono essere creati dalle foto. La nuova esperienza Blind Date offre un modo sorprendentemente divertente e basato sulle battute per interagire e creare connessioni che è tutto nuovo per Tinder".

Funziona ponendo ai membri una serie di brevi domande rompighiaccio e quindi accoppiandole con altri che danno risposte simili. I membri accoppiati entreranno quindi in una chat a tempo, mostrando solo le loro risposte dal precedente round a scelta multipla. Allo scadere del tempo, possono scegliere se abbinare o meno.

Fast Chat: Blind Date fa parte della sezione Esplora in continua crescita di interessanti esperienze in-app.

Scritto da Rik Henderson.