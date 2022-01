Tinder potrebbe introdurre la funzione Swipe Party

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Tinder potrebbe inventare un nuovo modo per godersi la sua app di appuntamenti basata sullo scorrimento con gli amici, secondo una nuova fuga di notizie. Come notato dal sito web olandese GratisDatingTips, potrebbe essere in arrivo una nuova modalità chiamata Swipe Party.

Ha trovato righe di codice aggiunte a Tinder nell'ultimo aggiornamento dell'app e assenti fino ad allora, che fanno riferimento alla modalità ma non dicono molto su come sarà esattamente.

Tuttavia, l'esistenza della modalità è ulteriormente arricchita dalla biografia di LinkedIn di uno sviluppatore di Tinder, che elenca Swipe Party come il loro progetto principale, quindi c'è chiaramente qualcosa in cantiere. Le righe di codice suggeriscono che coinvolgerà più amici che si uniscono a una festa.

Il presupposto sicuro sarebbe che tutti possano quindi guardare mentre uno di loro, l'ospite, scorre verso sinistra o verso destra attraverso una coda di potenziali date, creando lo stesso pubblico di cui godono le persone di persona, ma tutte ospitate all'interno dell'app.

Ovviamente, app popolari come Tinder testano nuove funzionalità quasi costantemente e puoi essere certo che pochissime di queste finiscono per vedere la luce del giorno, quindi questa è lungi dall'essere una conferma che Swipe Party uscirà effettivamente per il pubblico uso.

Tuttavia, è un'interessante direzione potenziale per Tinder, e sembrerebbe non esserci alcun danno nell'aggiungere un modo per scorrere con il supporto remoto dei tuoi amici senza dover attraversare più app o dispositivi.