(Pocket-lint) - Tinder ha stretto una partnership con Spotify per portare una nuova funzionalità musicale nella sua app di appuntamenti.

Disponibile nelle prossime settimane nella sezione Esplora dellapp, la modalità Musica consente agli utenti di ascoltare le canzoni preferite degli altri membri mentre scorrono i profili.

Funzionerà se un membro collega un account Spotify e aggiunge un "Inno" al proprio profilo. Lo swiper deve anche attivare la modalità musica nella sezione Esplora.

"Ora con la modalità Musica, i nostri membri possono provare quella sensazione quando sei a una festa e scopri che qualcun altro ama le tue stesse canzoni", ha affermato Kyle Miller, vicepresidente dellinnovazione di prodotto di Tinder.

"È incredibile come laggiunta di musica come ulteriore elemento di scoperta elevi lintera esperienza su Tinder. Le canzoni sono profondamente personali e la modalità Musica è un luogo per innescare qualcosa di nuovo attraverso la musica".

Tinder ha aggiunto la sua nuova scheda Esplora a settembre di questanno, che include altri modi nuovi e innovativi per trovare corrispondenze.

Ci sono filtri per assicurarti di vedere solo i membri verificati e i gruppi segmentati per interessi, come i giochi, i buongustai e gli amanti della musica.

Ulteriori nuove funzionalità saranno testate in futuro nella scheda Esplora, poiché Tinder cerca di espandersi oltre la sua meccanica di scorrimento.